WhatsApp Desktop heeft een functie toegevoegd om met elkaar te videobellen. Je kunt elkaar ook alleen via audio spreken. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

WhatsApp kondigt de nieuwe functie aan via een persbericht. Een select groepje gebruikers kon al sinds afgelopen december (video)bellen met WhatsApp Desktop, maar nu is de mogelijkheid voor iedereen beschikbaar. Je kunt videobellen, maar elkaar ook alleen via audio spreken.

De nieuwe functie rolt geleidelijk aan uit voor alle WhatsApp Desktop-gebruikers. Zie je nog geen knopje om te bellen? Dan moet je even geduld hebben.

Videobellen met WhatsApp Desktop doe je zo:

Download WhatsApp Desktop voor macOS (of Windows); Open het programma en voeg je WhatsApp-profiel toe door de QR-code met je smartphone te scannen; Ga naar degene die je wil bereiken en druk op het bel-icoon. Je kunt uiteraard ook een nieuw gesprek starten door op de plus-knop te drukken.

Groepsgesprekken worden later toegevoegd

Vooralsnog kun je alleen individuele gesprekken met elkaar voeren. WhatsApp belooft groepsbellen later toe te voegen. Alle gesprekken zijn beveiligd met encryptie. Dit betekent dat alleen jij en degene die je belt kunt luisteren naar wat er gezegd wordt. Ook WhatsApp en moederbedrijf Facebook weten niet wat jullie tegen elkaar zeggen.

Op het moment dat je elkaar belt zie je jezelf in een klein venster in de hoek. Het maakt niet uit vanaf welk apparaat je elkaar probeert te spreken. Het is dus mogelijk om vanaf een desktop of laptop iemand op haar of zijn smartphone te bellen via WhatsApp Desktop. Er zit geen tijdslimiet aan gesprekken.

WhatsApp Desktop is niet hetzelfde als WhatsApp Web. Eerstgenoemde is een op zichzelf staand programma, terwijl je WhatsApp Web in een browser gebruikt. De browserextensie van WhatsApp kun je nog niet gebruiken om met elkaar te bellen.

Meer over WhatsApp

De smartphone-apps van WhatsApp kunnen al jaren videobellen. Hierbij is het ook mogelijk om groepsgesprekken op te zetten. Hoe dat werkt, leggen we in onderstaand artikel uit. Naast WhatsApp zijn er nog tal van andere apps om met elkaar te (video)bellen. Denk bijvoorbeeld aan FaceTime, Google Meet of Zoom.

