WhatsApp en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaan de handen ineen en lanceren een chatdienst voor het leveren van betrouwbare informatie over het coronavirus. Aanmelden doe je door een appje te sturen.



WhatsApp start chatdienst tegen coronavirus

De WHO Health Alert, zoals de chatfunctie officieel heet, activeer je door “hi” of “hello” te appen naar telefoonnummer +41 79 893 18 92. Lukt dit niet? Dan kun je je ook aanmelden via deze link. Zorg er dan wel voor dat je deze internetpagina opent op het apparaat waarop WhatsApp is geïnstalleerd, zoals je iPhone.

Zodra je de chat met de WHO bent begonnen krijg je een keuzemenu voorgeschoteld. Vervolgens reageer je met een cijfer (of emoji), waarna je meer informatie over het door jou gekozen onderwerp krijgt opgestuurd via WhatsApp.

Voer bijvoorbeeld “2” in om tips met betrekking tot voorzorgsmaatregelen te ontvangen. Daarnaast probeert de WHO via WhatsApp mythes rondom het coronavirus te ontkrachten. De organisatie waarschuwt al langer voor misinformatie omtrent dit onderwerp. Alles is overigens in het Engels.



Apple en het coronavirus

De WhatsApp-chatbot bevat geen nieuwe informatie. Alle gegevens staan al op de website van de WHO. Het enige wat de chatbot doet is deze informatie toegankelijker maken. WhatsApp lijkt daar een ideaal platform voor, want de app is wereldwijd populair.

Het coronavirus houdt ook de techsector bezig. Apple besloot eerder deze maand om WWDC 2020 volledig online te organiseren. Bovendien zijn alle fysieke Apple Stores voorlopig gesloten en is men extra kritisch op coronavirus-apps die in de App Store proberen te komen. Eerder schreef iPhoned al een artikel over alle gevolgen van het coronavirus voor Apple.

