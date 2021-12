WhatsApp krijgt een nieuwe functie voor groepsgesprekken: Community

WhatsApp wordt in de toekomst een ‘community’. Beheerders van groepsgesprekken kunnen meerdere chats in één gemeenschap stoppen en zo bijvoorbeeld sneller berichten naar iedereen sturen.

WhatsApp wordt een community

Dat meldt WABetaInfo. Deze website duikt regelmatig in testversies van WhatsApp en weet hierdoor meestal als eerste welke nieuwe functies eraan zitten te komen.

Dankzij de nieuwe functie kunnen beheerders van groepsgesprekken losse groepschats in één gemeenschap (community) samenvoegen. Beheerders kunnen hierdoor onder meer vanuit een enkel overzicht mededelingen naar iedereen sturen.

Ook is het mogelijk om vanuit de community een nieuw groepsgesprek aan te maken, of al bestaande chats te koppelen. Volgens WABetaInfo kunnen er in totaal maximaal tien groepsgesprekken aan een community toegevoegd worden.

De nieuwe community-functie is bijvoorbeeld handig voor mensen in het onderwijs. Zij kunnen losse groepsgesprekken voor verschillende klassen aanmaken en deze vanuit één overzicht beheren.

Via de nieuwe functie is het ook mogelijk om centrale berichten te sturen, die iedereen dus binnenkrijgt. Wie als gebruiker aan een WhatsApp Community wordt toegevoegd, krijgt direct toegang tot alle gekoppelde groepen.

Meer kansen voor bedrijven

Verder ontdekte WABetaInfo dat de zakelijke kant van de chat-app binnenkort wordt uitgebreid. In de nieuwe testversie is het namelijk mogelijk om vanuit WhatsApp naar bedrijven in de buurt te zoeken. Denk aan restaurants, supermarkten en kledingwinkels.

Tot slot schrijft de website dat je binnenkort mediabestanden, zoals een foto of video, direct naar meerdere ontvangers kunt versturen. Dat is momenteel niet mogelijk.

Wanneer kan ik ermee aan de slag?

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe functies voor WhatsApp uitkomen. WABetaInfo meldt dat de toevoegingen in een toekomstige update verscholen zitten. Deze nieuwe versie wordt eerst getest door bètagebruikers van de chat-app. Zodra alle puntjes op de i zijn gezet, wordt de update doorgezet naar alle WhatsApp-gebruikers.

