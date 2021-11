WhatsApp krijgt meer functies voor groepen met WhatsApp-communities

WhatsApp is achter de schermen hard aan het werk om nieuwe functies voor groepen te ontwikkelen. Met deze WhatsApp-communities wordt het onder andere makkelijker om meerdere chatgroepen te maken én te beheren.

Nieuwe functies voor groepen in WhatsApp

In WhatsApp kan je al langer groepen maken, maar de opties in een groep waren nogal beperkt. Daar lijkt nu langzaam verandering in te komen, want in een nieuwe build van WhatsApp lijkt er een functie te komen voor het maken van ‘Communities’. Deze functie is nog niet beschikbaar in de publieke bèta en het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat je er echt mee aan de slag kan gaan.

WhatsApp-communities komen eraan

De WhatsApp-Communities kan je een beetje vergelijken met een Discord-server. Hierin vind je verschillende chatgroepen of kanalen. Een kanaal kan meerdere groepen hebben en bij deze kanalen horen verschillende, overkoepelende beheerders.

In WhatsApp Communities krijgen beheerders ook meer opties om groepen (of communities) te managen. Beheerders mogen andere gebruikers ook uitnodigen voor een community. Dit kan handmatig of via een speciale uitnodigingslink. Dit is afhankelijk of de groep privé is of niet.

WhatsApp downloaden

WhatsApp is een van de populairste berichten-apps ter wereld, maar krijgt inmiddels stevige concurrentie van onder andere Telegram en Signal. Desondanks is het nog steeds een van de grootste chatdiensten op iPhones. De applicatie is gratis te downloaden vanuit de App Store.

WhatsApp wordt continu doorontwikkeld, dus is het iedere keer weer de moeite waard om de nieuwste versie uit de App Store te plukken. Nieuwe functies verschijnen vaak eerst in de bètaversie, voordat ze worden uitgerold naar elke gebruiker.

Tips voor WhatsApp

Een appje versturen kan iedereen, maar WhatsApp heeft meer in zijn mars dan dat. De chat-app zit boordevol features die het appen net iets plezieriger maken. Neem bijvoorbeeld stille meldingen. Dankzij deze functie word je niet de hele tijd afgeleid door het geluid van binnenkomende berichtjes. Ook erg leuk om te doen is het maken van je eigen stickers voor WhatsApp.