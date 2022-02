WhatsApp Communities: zo ziet de nieuwe functie eruit

De populaire berichtendienst WhatsApp werkt aan een nieuwe Communities-functie. Maar wat is het en hoe ziet het eruit? Daar is nu meer over bekend, dankzij een nieuwe bèta (testversie) van WhatsApp.

WhatsApp Communities

De functie Communities zit al een tijdje in testversie van WhatsApp gebouwd, zo ontdekte de website WABetaInfo. Hiermee is het mogelijk om meerdere groepen bij elkaar te brengen en ze aan de Community te koppelen.

Nu weten we meer over wat WhatsApp met Communities van plan is. De website WABetaInfo trof het bovenstaande screenshot aan in de bètaversie van 22.4.0.75 van WhatsApp. Daar beschrijft WhatsApp de functie als volgt:

Breng je groepen bij elkaar . Voeg de groepen die je beheert toe aan één plaats voor gemakkelijke toegang.

. Voeg de groepen die je beheert toe aan één plaats voor gemakkelijke toegang. Bereik iedereen tegelijk. Stuur aankondigingen naar alle leden en houd ze op de hoogte.

Zo’n Community geeft groepsbeheerders dus veel meer controle over groepen. Je kunt bijvoorbeeld een Community aanmaken van je voetbalvereniging, waar je alle groepsapps van de teams aan toevoegt. Is er een mededeling voor alle teams, dan stuur je hem vanuit de Community. Zo zijn alle aangesloten groepen op de hoogte.

Een Community maakt het ook makkelijker om een nieuwe groep aan te maken. Kies je voor ‘Create New Group’, dan selecteer je een deel van de bestaande Community voor de nieuwe WhatsApp-groep. Gebruikers kunnen overigens ook zien welke groepen er allemaal bij een Community horen.

Wanneer komt de functie uit?

Wanneer WhatsApp de Communities-functie lanceert, is niet duidelijk. Wel verwachten we dat dit nog een tijdje op zich laat wachten. De feature is nog in ontwikkeling en zelfs bèta-testers kunnen het nog niet uitproberen.

Als de functie uit is, houdt iPhoned je meteen op de hoogte.