Officieel: WhatsApp krijgt ‘Communities’ en reacties – dit kun je ermee

De langverwachte update van de populaire berichten-app WhatsApp zit er eindelijk aan te komen. Lees in dit artikel alles over Communities, reacties en andere handige functies.

In een persbericht kondigde het moederbedrijf van WhatsApp, Meta (voorheen Facebook), de langverwachte nieuwe functies aan. De update moet de komende weken beschikbaar zijn voor de iPhone’s die draaien op de laatste softwareversie.

In dit artikel lees je alles over de nieuwe functies: communities, reacties, groepsbeheerders, het delen van bestanden en groepsbelletjes. Lees je mee?

WhatsApp Communities: dit is het

De nieuwste functie van WhatsApp, Communities, vonden we al terug in testversies van de berichten-app. Met deze functies is het mogelijk om meerdere groepen bij elkaar te brengen en ze aan een ‘gemeenschap’ (Community) te koppelen. Deze functie is volgens het persbericht gericht op organisaties zoals scholen en (sport)clubs. Hiermee kun je dus verschillende (bestaande) WhatsApp-groepen onder één paraplu samenbrengen.

Vervolgens stuur je alle groepen tegelijkertijd één centraal bericht. Deze Community-app geeft groepsbeheerders dus veel meer controle over groepen. Ze hoeven op deze manier niet alle spam mee te krijgen.

Een voorbeeld: maak een community aan voor je hele voetbalvereniging. Alle teams hebben hoogstwaarschijnlijk al hun eigen groeps-app, maar deze vallen met Communities allen onder de community van je club. Als het veld bijvoorbeeld is bevroren en er niet gesport mag worden, stel je met één mededeling alle teams automatisch op de hoogte.

Naast Communities heeft WhatsApp met deze update ook nog andere handige functies toegevoegd. Wij hebben deze voor jou op een rijtje gezet:

Snel reageren op een bericht met ‘reacties’ . Als je een bericht lang indrukt, dan tovert WhatsApp boven het bericht een rij met zes emoji’s tevoorschijn voor een snelle reactie. De opties zijn duimpje, hartje, tranen (van het lachen), open mond, huilen en gevouwen handen. Deze komen onder het bericht te staan.

. Als je een bericht lang indrukt, dan tovert WhatsApp boven het bericht een rij met zes emoji’s tevoorschijn voor een snelle reactie. De opties zijn duimpje, hartje, tranen (van het lachen), open mond, huilen en gevouwen handen. Deze komen onder het bericht te staan. Groepsbeheerders kunnen berichten verwijderen . Groepsbeheerders hebben de mogelijkheid om berichten van alle leden verwijderen.

. Groepsbeheerders hebben de mogelijkheid om berichten van alle leden verwijderen. Delen van bestanden . De maximale bestandsgrote voor overdrachten is 2 GB geworden. Eerder was dit slechts 100 MB. Foto’s hoeven niet meer in lage kwaliteit verstuurd te worden en je kunt grote video’s eenvoudiger verzenden.

. De maximale bestandsgrote voor overdrachten is 2 GB geworden. Eerder was dit slechts 100 MB. Foto’s hoeven niet meer in lage kwaliteit verstuurd te worden en je kunt grote video’s eenvoudiger verzenden. Grotere spraakgesprekken. Je kunt nu met maximaal 32 personen één groepsbelletje plegen. Ook is het design van deze telefoonfunctie vernieuwd.

