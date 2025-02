WhatsApp heeft een nieuwe functie waarmee je het uiterlijk van elke chat kunt aanpassen. Dit zijn de nieuwe chatthema’s van WhatsApp!

WhatsApp heeft nu chatthema’s (en zo stel je ze in)

Het aanpassen van een chat in WhatsApp is niet helemaal nieuw, want het was al langer mogelijk om een achtergrondje op een chat te plakken. Maar nu gaat WhatsApp nog een stukje verder.

De makers achter de chat-app zeggen namelijk op hun website dat na een update het mogelijk word om zelf de kleuren van chats in te stellen. Je kunt dan de achtergrond nog verder aanpassen, maar het wordt dan ook mogelijk om zelfs de chatbubbels een andere kleur te geven.

Je kunt elke chat van een eigen look voorzien. Ook het uiterlijk van kanalen zijn naar wens aan te passen. Handig om te weten: het uiterlijk van de chat is alleen maar zichtbaar voor jou. Mensen met wie je in de chat praat zien dus niet hoe je een chat hebt aangepast.

Dat is overigens niet alles, want WhatsApp komt ook met een aantal nieuwe achtergronden. Je kunt dan uit 30 nieuwe achtergrondopties kiezen.

Chatthema’s van WhatsApp aanpassen

Om het thema van je chats in WhatsApp aan te passen, volg je onderstaande stappen.

Open WhatsApp; Ga naar ‘Instellingen > Chats > Standaard chatthema’; Pas de chats naar wens aan.

Wil je een enkele chat aanpassen? Dan tik je op Chats en open je de chat die je wilt wijzigen. Tik bovenaan op de naam en kies voor ‘Chatthema’. Pas daar het uiterlijk vervolgens aan.

Meer nieuwe functies van WhatsApp

WhatsApp heeft aangegeven dat de functies nu uitgerold worden. Ze komen dan in de komende weken voor iedereen beschikbaar voor iOS en Android.

WhatsApp voegt de laatste tijd steeds vaker nieuwe functies toe. Zo werd onlangs het organiseren van evenementen ook mogelijk in privéchats, werd het mogelijk om twee reguliere accounts in te stellen op dezelfde iPhone en zijn er veel nieuwe achtergronden, filters en effecten toegevoegd. Daarnaast test WhatsApp een nieuwe functie waarmee je jouw sociale media-accounts kunt koppelen aan WhatsApp.