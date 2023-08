WhatsApp krijgt nieuwe beveiliging (en wordt beter beschermd)

WhatsApp krijgt met een update ondersteuning voor een nieuw soort beveiliging, waardoor de app veel veiliger wordt. Dit verandert er met passkeys.

Nieuwe beveiliging op WhatsApp

Als je WhatsApp veel gebruikt, is het belangrijk dat alle berichten, foto’s en video’s goed beveiligd zijn in de app. In een nieuwe testversie van WhatsApp lijkt het erop dat er een nieuwe laag van beveiliging wordt toegevoegd aan de app. Je kunt WhatsApp dan ook ontgrendelen via passkeys. Deze nieuwe beveiligingsmanier wordt in iOS 17 en macOS Sonoma namelijk uitgebreid naar apps van derde partijen.

Met passkeys is het niet meer nodig om een apart wachtwoord te onthouden om je account mee te beveiligen. In plaats daarvan ontgrendelt de nieuwe beveiligingsmanier een account met Face ID of Touch ID. Er is dan zelfs geen geschreven wachtwoord meer nodig. Deze nieuwe optie wordt met een nieuwe update vermoedelijk toegevoegd aan de beveiliging van WhatsApp. Zo werkt dat.

WhatsApp werkt met passkeys

Je kunt je WhatsApp-account nu al beveiligen met een code van zes cijfers. Dat wachtwoord heb je nodig als je op een ander toestel wilt inloggen op WhatsApp. Registreer je jouw telefoonnummer op een ander apparaat bij WhatsApp? Dan heb je nu nog de pincode nodig. Grote kans dat je niet meer weet wat die code precies is, maar met de nieuwe beveiliging op WhatsApp hoeft dat ook niet meer.

Met passkey gebruik je namelijk Face ID of Touch ID om WhatsApp te ontgrendelen. Je hebt dan geen pincode meer nodig om in te loggen op WhatsApp via een ander toestel. Het grote voordeel van passkeys is dat wachtwoorden niet meer gelekt kunnen worden bij bijvoorbeeld een grote hack. Pincodes en wachtwoorden zijn immers niet meer nodig en biometrische beveiligingslagen worden niet opgeslagen.

WhatsApp krijgt betere beveiliging met passkeys

Passkeys kun je bovendien niet handmatig invullen, waardoor omstanders je wachtwoord niet meer kunnen aflezen. De nieuwe manier van beveiliging is dus veel veiliger, en is nu al opgedoken in een testversie van WhatsApp. De kans is dus groot dat passkeys ook naar WhatsApp komt. En het grote voordeel van passkeys: de beveiliging werkt ook op apparaten die niet van Apple zijn.

Zo kun je via passkeys ook op een Windows-laptop inloggen op WhatsApp. Er verschijnt dan een QR-code die je kunt scannen met je iPhone. Vervolgens krijg je een melding op je telefoon, waarmee je in kunt loggen via Face ID of Touch ID. Zo hoef je voor de nieuwe beveiliging van WhatsApp dus niet een Mac te hebben. Als je via een Mac inlogt, heb je geen iPhone nodig om te ontgrendelen via passkeys.

Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp is dus een stuk veiliger als passkeys wordt toegevoegd aan de beveiliging. De beveiligingsmanier werd in iOS 16 geïntroduceerd en is nu al te gebruiken bij het inloggen op websites via Safari. In iOS 17 wordt dit uitgebreid naar externe applicaties, zoals WhatsApp. Zo heb je in de toekomst geen wachtwoorden meer nodig, maar gebruik je overal de vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning.

