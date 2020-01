Pas op voor social hacking: zorg voor extra beveiliging van WhatsApp

WhatsApp lijkt goed beveiligd, maar hackers kunnen helaas nog redelijk makkelijk inbreken in je WhatsApp-account. Gelukkig kun je een extra beveiligingslaag toevoegen aan je WhatsApp. Zo werkt het!



Beveilig WhatsApp tegen hackers

Het WhatsApp-account van de ceo van Amazon, Jeff Bezos, werd een tijdje geleden gehackt. Uit recent onderzoek is gebleken dat het door WhatsApp kwam. Hij ontving namelijk een video, zogenaamd van de kroonprins van Saudi Arabië.

Nadat de video was ontvangen werden Bezos’ gegevens van zijn smartphone gehaald. Ook al gebruikt WhatsApp end-to-end encryptie om je gesprekken te beveiligen, het is wel verstandig om extra beveiliging aan je WhatsApp-account toe te voegen. Als iemand op de één of andere manier achter je beveiligingscode komt, is je WhatsApp namelijk heel makkelijk te kraken.

Social hacking

Het is namelijk mogelijk dat hackers via het nummer van een bekend contact je vragen om een sms met de zes-cijferige beveiligingscode door te sturen. Geef daarom nooit je code aan iemand anders. Als je dat doet, kan een hacker inloggen in je account en vervolgens weer jouw contacten vanuit jouw naam vragen om de code door te sturen. Dit wordt ook wel social hacking genoemd. Met een extra beveiligingslaag ben je hier tegen beschermd.

Zorg voor tweestapsverificatie

Om hacken tegen te gaan, kun je tweestapsverificatie instellen op WhatsApp. Zo stel je een toegangscode in die je moet invullen zodra je een telefoonnummer in WhatsApp registreert. De code staat los van WhatsApp, waardoor het een hacker extra moeilijk wordt gemaakt om toegang te krijgen tot je gegevens.

Een hacker heeft dan niet meer genoeg aan het onderscheppen van je verificatiecode die je krijgt via sms. Ben je bang dat je je pincode zult vergeten? Je kunt ook een e-mailadres toevoegen om je pincode te herstellen. WhatsApp vraagt je eens in de zoveel tijd om de pincode in te vullen, zodat je het niet vergeet.



Andere soorten beveiliging voor WhatsApp

Wil je meer weten over extra beveiliging? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips over beveiliging van WhatsApp. Lees bijvoorbeeld onze tips om WhatsApp te beveiligen of onze uitleg over tweestapsverificatie.

