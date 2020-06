WhatsApp voegt eindelijk de optie toe om betalingen direct in de app te doen. Gebruikers in Brazilië kunnen de functie als eerste gebruiken. Later wordt het uitgebreid beschikbaar.

WhatsApp voegt betaalfunctie toe

Al maanden is WhatsApp bezig met het bouwen van de functie. Nu heeft de chat-app van Facebook eindelijk de knoop doorgehakt. Gebruikers in Brazilië zijn de eerste die met de app veilig geld kunnen sturen en ontvangen. De app maakt gebruik van Facebook Pay, de betaalservice van Facebook dat eind vorig jaar werd gelanceerd.

Betalingen doe je met een zes cijferige pincode of vingerafdruk. Het is nog niet duidelijk of Face ID ook tot de mogelijkheden behoort. Voorlopig betalen gebruikers in Brazilië alleen met pinpassen en creditcards van bekende Braziliaanse banken. De chat-app is wel van plan om dit verder uit te breiden naar de rest van de wereld.

Veel kleine bedrijven gebruiken WhatsApp om antwoord te geven op vragen van klanten. Het is dan handig als klanten gelijk kunnen afrekenen in dezelfde chat. Bovendien zullen mensen de functie op eenzelfde manier als Tikkie gebruiken. Bedrijven moeten servicekosten betalen, maar betalingen naar vrienden of familie zijn gratis.

Omdat er gebruik wordt gemaakt van Facebook Pay, is het doel om uiteindelijk dezelfde betaalgegevens te gebruiken bij elke app van Facebook. Dat plan ligt waarschijnlijk nog ver in de toekomst. De functie rolt nu uit naar Braziliaanse WhatsApp-gebruikers.

Het is te verwachten dat de betaalfunctie hierna uitbreidt naar landen waar Facebook Pay al beschikbaar is. Ondertussen wordt Facebook Pay nog steeds naar meerdere landen uitgerold. De mobiele betaaldienst voor social media gaat de concurrentie aan met Apple Pay, de betaaldienst van Apple.