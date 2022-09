WhatsApp en Instagram krijgen meer betaalde functies

WhatsApp en Instagram gaan in de toekomst meer betaalde functies krijgen. Dat zegt het moederbedrijf Meta dat ook eigenaar is van onder andere Facebook.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer betaalde functies voor WhatsApp

Moederbedrijf Meta wil nog niet kwijt wat deze nieuwe betaalde functies precies gaan worden. John Hegeman van Meta vertelde in een interview dat ze in ieder geval niet van plan zijn om tegen betaling de advertenties in de apps uit te zetten. Hij voegde daaraan toe dat ze functies willen toevoegen waar ‘WhatsApp-gebruikers maar al te graag voor willen betalen’.

Dat Meta geen zin heeft om tegen betaling de advertenties uit te zetten in hun apps is niet zo heel vreemd. Het bedrijf verdient het overgrote deel van hun inkomsten met reclame. Omdat Apple in iOS heeft verplicht dat apps toestemming moeten vragen om je te mogen tracken, zijn de opbrengsten voor Meta de afgelopen tijd een stuk lager uitgevallen.

Lees meer: Adverteerders boos op Apple – ‘iOS 14 waarschuwt teveel voor tracking’

Daarom heeft het bedrijf nu een nieuwe afdeling (New Monetization Experiences) opgericht die de betaalde functies in de apps van Meta moet gaan onderzoeken en implementeren. Niet alleen WhatsApp gaat meer betaalde functies krijgen, er wordt ook naar Instagram en Facebook gekeken om meer geld in het laatje te brengen.

Steeds meer apps krijgen een versie waar je voor moet betalen

Dat WhatsApp (meer) betaalde functies gaat krijgen was eigenlijk wel te verwachten. De laatste tijd krijgen steeds meer social media- en chat-apps extra betaalde functies. Zo heeft Telegram (een concurrent van WhatsApp) voor 5,49 per maand Telegram Premium. Ook Twitter heeft een betaalde variant (nog niet in Nederland) genaamd Twitter Blue en SnapChat Plus geeft je ook al extra functies tegen betaling.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!