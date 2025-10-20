WhatsApp komt met berichtenbeperking – en dat is goed nieuws!

WhatsApp wil de toenemende hoeveelheid spam de kop indrukken door binnenkort een berichtenbeperking in te voeren. Dit moet je erover weten!

WhatsApp komt met berichtenbeperking

Berichtenplatform WhatsApp komt binnenkort waarschijnlijk met een berichtenbeperking om spam tegen te gaan. Volgens TechCrunch test WhatsApp momenteel een functie die het aantal berichten beperkt dat individuele gebruikers en bedrijven naar onbekende personen kunnen sturen zonder een reactie te krijgen.

Alle verzonden berichten tellen mee voor de maandelijkse beperking, die op dit moment nog niet is vastgesteld. WhatsApp test verschillende limieten om te bepalen wat het beste werkt. De komende weken zullen er in meerdere landen tests worden uitgevoerd.

Zo werkt het

Wanneer een persoon of bedrijf de limiet bijna bereikt, geeft WhatsApp een pop-up-waarschuwing weer. In die pop-up zie je dan het resterende aantal berichten dat nog kan worden verzonden. Op deze manier kunnen gebruikers voorkomen dat ze volledig worden geblokkeerd voor het verzenden van berichten.

Volgens WhatsApp zal de gemiddelde gebruiker de ingestelde limiet niet bereiken. De controles zijn immers alleen ontworpen om het aantal spamberichten te verminderen. Een bericht dat in WhatsApp wordt verzonden en waarop een antwoord wordt ontvangen, telt dan ook niet mee voor de berichtenbeperking.

Spam op WhatsApp is een groot probleem vanwege de wereldwijde populariteit van de app. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van spam. Zo heeft WhatsApp tools toegevoegd waarmee je eenvoudig iemand kunt blokkeren vanaf het vergrendelscherm. Ook kun je je afmelden voor marketingberichten en kun je eenvoudig ongewenste groepen verlaten. Daarnaast heeft het bedrijf limieten ingevoerd voor bulkberichten van nieuwe gebruikers. De nieuwe berichtenbeperking in WhatsApp wordt hier dus binnenkort aan toegevoegd.

