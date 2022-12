WhatsApp berichten verwijderen: straks verdwijnen ze automatisch

De populaire chatdienst krijgt er een nieuwe functie bij. Binnenkort is het mogelijk om je berichten op WhatsApp automatisch te laten verwijderen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp bèta 2.22.25.20 toont verdwijnende berichten

In de nieuwste bèta van Whatsapp (WhatsApp bèta 2.22.25.20) zijn aanwijzingen gevonden die wijzen op een toffe, nieuwe functie. Je kunt binnenkort in WhatsApp automatisch je berichten laten verwijderen of laten verdwijnen. Deze functie heeft veel weg van het delen van tijdelijke foto’s op Snapchat of andere sociale media-apps.

‘Berichten automatisch verwijderen: enkel voor Android’

Hoewel deze functie volgens WABetaInfo alleen op telefoons die op Android draaien te testen is, verwachten we wel dat je binnenkort ook met je iPhone berichten automatisch kan laten verwijderen op WhatsApp.

Sterker nog; je iPhone weerhoud je er nu al van om een screenshot te nemen van deze content. Binnenkort rolt WhatsApp deze functie dus ook uit naar gewone tekstberichtjes. Dit wordt ‘view once’ genoemd.

Deze functie is te testen door in de bèta te tikken op de speciale verzendknop die je hierboven in de afbeelding ziet. Als je goed kijkt, zie je dat er een slotje op zit. Als het slotje geactiveerd is, betekent het dat WhatsApp je verstuurde berichten automatisch gaat verwijderen wanneer je ontvanger hem bekeken heeft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is erg handig wanneer je belangrijke informatie deelt en daarna meteen de berichten wil verwijderen van de telefoon van de ontvanger. WhatsApp slaat de berichten die automatisch verwijderd worden niet op, want deze zijn versleuteld.

Ook interessant: WhatsApp-update – nu kan je eindelijk berichten naar jezelf sturen

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws of meer weten over de nieuwste versie van WhatsApp? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd ook onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!