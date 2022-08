WhatsApp berichten verwijderen: nu zelfs twee dagen na het versturen

Een verkeerd berichtje gestuurd in WhatsApp? Geen probleem. In WhatsApp kan je nu twee dagen na het versturen van een bericht deze alsnog verwijderen.

Functie WhatsApp: langer berichten verwijderen

WhatsApp heeft iets nieuws! Je hebt in de populaire chat-app nu twee dagen de tijd om te beslissen of je een ‘appje’ in een privé- of groepschat weer wilt verwijderen.

Hoewel de optie om een bericht te verwijderen al langer aanwezig is in WhatsApp, heeft het bedrijf nu de tijdsduur wat verder opgerekt. Eerst had je slechts een uur om het bericht (ook bij de ontvanger) te verwijderen, maar nu is dat meer dan twee dagen!

Verzonden berichten verwijderen in WhatsApp

WhatsApp kondigde de optie om verzonden berichten langer te kunnen verwijderen zelf aan in een tweet. Andere apps, zoals de Berichten-app van Apple, experimenteren ook al een tijdje met deze optie. In iOS 16 kan je namelijk binnenkort een verzonden bericht aanpassen of verwijderen.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

De berichten-app van Meta (moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook) doet daar een schepje bovenop. De ruime 2 dagen en 12 uur komt zelfs in de buurt van twee-en-een-halve dag. Waarom ze dit tijdsvenster hebben gekozen is vooralsnog onbekend.

Optie om berichten aan te passen controversieel

Het interessante aan dit hele verhaal is dat Apple met dezelfde service in de Berichten-app sinds iOS 16 bèta 4 juist deze tijdsframe heeft ingekort. In de eerste bèta-versie van iOS 16 kon je nog 15 minuten lang een bericht verwijderen. Nu is dat slechts twee minuten. Dat is nogal een verschil met de ruime twee dagen bij WhatsApp.

Apple heeft in iOS 16 daarom een wijzigingsgeschiedenis toegevoegd. Hiermee zie je alsnog de voorgaande berichten als je je best doet. WhatsApp heeft deze functie echter niet. Het blijft dus een raadsel wat je vriend heeft getypt en vervolgens heeft verwijderd.

Zo verwijder je een bericht in WhatsApp

Om verzonden berichten in WhatsApp te verwijderen, hoef je er alleen maar een paar seconden met je vinger op te drukken. Daarna kies je voor de optie ‘Verwijderen’. Je kan ook WhatsApp-berichten automatisch verwijderen. Deze functie is echter vooral bedoeld voor het besparen van opslag of een opgeruimde chat-geschiedenis.

