Jezelf berichten sturen op WhatsApp: de beste functie sinds jaren

Met een nieuwe functie van WhatsApp kan je binnenkort jezelf berichten sturen op de app. Waarom dit de beste functie sinds jaren is, vertellen we je hier!

WhatsApp berichten naar jezelf versturen

WhatsApp gaat binnenkort je eigen nummer als contactpersoon tonen in de app zodat je een bericht naar jezelf kunt sturen. De website WABetainfo, een site die zich richt op bètaversies van WhatsApp, vond dit in de nieuwste bèta (2.22.24.2). Maar waarom zou je deze (beetje vreemde) functie eigenlijk willen gebruiken?

Jezelf appen met click-to-chat: best wel handig

Laten we maar met de deur in huis vallen: de optie om jezelf berichten te sturen op WhatsApp is enorm handig! Stel je zit niet volledig in het Apple-ecosysteem, dan zijn je notities tussen je laptop en mobiel ook niet gesynchroniseerd. Een privé-app met jezelf is dan dé uitkomst. Denk hierbij aan het verzenden van (grote) bestanden naar je pc of bij het maken van een boodschappenlijstje.

Ook kan je eenvoudig al je concertkaartjes in een appje opslaan, belangrijke linkjes naar jezelf versturen of gewoon wat hersenspinsels neerpennen. Je opgeslagen zaken zijn dan altijd snel weer terug te vinden. Handig toch?

Probeer het nu al zelf: jezelf berichten op WhatsApp

Maar wist je dat het via een onofficiële omweg nú al mogelijk is om met jezelf te chatten op WhatsApp? Je doet dat door een groepsapp met alleen jezelf aan te maken. Lees hieronder in dit stappenplan hoe je dat precies doet:

Open WhatsApp;

Maak een nieuwe groepsapp aan met een vriend(in) van je;

Geef deze groepsapp je eigen naam;

Zorg dat de profielfoto matcht met jouw echte profielfoto;

Verwijder je vriend(in) uit deze groepsapp;

Je hebt nu een privé-chat met jezelf.

Deze zelfgemaakte functie is enorm handig als je snel berichten tussen je laptop en je mobiel wilt delen en je AirDrop of Handoff even niet werkt. Ook voor Android-gebruikers kan dit van toepassing zijn.

