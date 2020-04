Krijg je minder berichten doorgestuurd via WhatsApp? Dat kan kloppen. De verspreiding van berichten is namelijk met zeventig procent gedaald na de invoering van nieuwe regels eerder deze maand.

Minder WhatsApp-berichten doorgestuurd

WhatsApp heeft eerder deze maand een aanpassing gemaakt in de manier waarop berichten kunnen worden doorgestuurd. Voorheen was het mogelijk om een bericht naar een hele hoop mensen tegelijk door te sturen. Nu kan dat nog maar naar één contact tegelijk, zodra het bericht meer dan vijf keer is gedeeld.

Dat is waarom je waarschijnlijk veel minder doorgestuurde berichten te zien krijgt. De afgelopen maand is er door de aanpassing maar liefst zeventig procent minder ‘viral berichten’ doorgestuurd. “Deze aanpassing zorgt ervoor dat WhatsApp een plek blijft voor gesprekken die persoonlijk en privé zijn”, stelt WhatsApp in een statement tegenover Business Standard.

De aanpassing is gemaakt nadat het aantal ‘viral berichten’ steeg na de uitbraak van het coronavirus. Aangezien WhatsApp de berichten zelf niet kan inzien, is dit een manier om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

Gevaarlijk

De verspreiding van deze berichten op berichten-apps zoals WhatsApp is gevaarlijker dan via sociale media. Via sociale media zoals Facebook en Twitter bestaat er vaak nog enige sociale controle, omdat andere mensen kunnen zien dat de berichten worden gedeeld. Mits het niet in afgeschermde groepen gebeurt natuurlijk. In het geval van berichten-apps is er niemand die er tegenin gaat, wat levensgevaarlijke gevolgen kan hebben.



WhatsApp-fraude

Het is tijdens de coronacrisis extra belangrijk om te controleren wat voor berichten je binnenkrijgt. Door criminelen wordt er namelijk extra misbruik gemaakt van de angst en onzekerheid waarmee we leven. Lees meer over deze coronavirus-criminaliteit.

Via WhatsApp vinden er tevens specifieke vormen van fraude plaats. Met onze tips zorg jij dat je geen slachtoffer wordt. Blijf veilig!

