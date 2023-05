WhatsApp laat je voortaan berichten bewerken (maar niet altijd)

WhatsApp komt binnenkort met een nieuwe functie waarmee je verzonden berichten kunt bewerken. Maar dat mag je niet altijd.

WhatsApp berichten bewerken

Het is je vast wel eens overkomen: heb je net op de verzendknop gedrukt bij WhatsApp, zie je weer een stomme fout in het berichtje staan. Er zit dan niets anders op dan het zo te laten of het hele berichtje te verwijderen en opnieuw te typen.

Vervelend, maar het is niet anders. Nou ja, binnenkort niet meer. Want dan wordt het eindelijk mogelijk om berichten te bewerken in WhatsApp. Andere chatapps zoals Telegram hebben deze optie al langer. Dus het was een behoorlijk gemis bij de populaire app.

WhatsApp deelde een teaser op Twitter die de functie liet zien. De update wordt volgens het bedrijf momenteel wereldwijd beschikbaar gemaakt en is in de komende weken door iedereen te gebruiken. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten voordat de update bij jou klaarstaat.

Overigens mag je niet zomaar alle berichten bewerken in WhatsApp. Er zit namelijk een beperking aan het editen. Je hebt 15 minuten (na verzending) om een bericht te bewerken. Daarna is het niet meer mogelijk en kun je het bericht alleen nog verwijderen.

Wanneer je een bericht (binnen die 15 minuten) hebt aangepast, komt er naast het bericht ‘bewerkt’ te staan. Daarmee weet de ontvanger dat je het bericht achteraf hebt aangepast.

Om een bericht in WhatsApp te bewerken houd je je vinger op het bericht. Daarna kies je in het menu voor ‘bewerken’. Vervolgens pas je de tekst naar wens aan. Makkelijk toch?

Meer tips voor WhatsApp

Op iPhoned geven we regelmatig nieuwe tips voor de populairste chatdienst. Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt. Daarnaast heeft WhatsApp onlangs nog een nieuwe functie gelanceerd om je gesprekken extra te beveiligen.