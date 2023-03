Beheerders in WhatsApp krijgen extra functie: dit kunnen ze straks

WhatsApp blijft zijn populaire berichtenapp uitbreiden met nieuwe features. Nu is een nieuwe functie voor beheerders in aantocht, die de mogelijkheid geeft om te beslissen wie lid kan worden van een groep.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-functie voor beheerder

WhatsApp kondigde de nieuwe functies aan in een blogpost. De berichtendienst wil groepsbeheerders meer controle geven over wie kunnen deelnemen aan een groep. ‘Groepen zijn waar mensen enkele van hun meest intieme gesprekken voeren en het is belangrijk dat beheerders gemakkelijk kunnen beslissen wie wel en niet binnen kan komen’, schrijft WhatsApp.

In groepen waarbij mensen worden uitgenodigd via een link, komt er een optie waarbij groepsbeheerders nieuwe leden eerst moeten keuren, alvorens ze lid worden van de groep. Dus als je een uitnodiging naar een groep ontvangt, moet je misschien nog wachten op toestemming voordat je onderdeel bent van de groep.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemeenschappelijke groepen

Een andere nieuwe functie is dat het mogelijk wordt om te zien welke gemeenschappelijke groepen je hebt met een WhatsApp-gebruiker. Dit kan door in WhatsApp simpelweg te zoeken op de naam van een contactpersoon. Uiteraard laat de lijst alleen groepen zien waar je zelf ook aan deelneemt.

‘We willen het gemakkelijker maken om te weten welke groepen je met iemand gemeen hebt’, tekent WhatsApp op. ‘Of je nu de naam probeert te onthouden van een groep waarvan je weet dat je ze met iemand deelt, of de groepen waarin je allebei zit wilt zien: je kunt nu eenvoudig de naam van een contactpersoon zoeken om je gemeenschappelijke groepen te zien.’

De functies worden in de komende weken wereldwijd uitgerold, voor zowel iOS als Android. Het is niet de enige nieuwe functie van de afgelopen weken. WhatsApp kondigde bijvoorbeeld al aan dat groepen een houdbaarheidsdatum kunnen krijgen, waarbij ze na een gekozen periode automatisch verdwijnen. Nieuw is ook dat je straks WhatsApp-berichten kunt bewerken, spraakberichten worden omgezet in tekst en meer. Meer WhatsApp-tips vind je hieronder: