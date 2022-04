WhatsApp op Apple Watch: WristChat doet het gewoon

Er is nog steeds geen echte app voor WhatsApp op de Apple Watch, maar gelukkig is er nu WristChat. Hiermee heb je eigenlijk helemaal geen officiële app meer nodig!

WhatsApp op de Apple Watch met WristChat

WhatsApp is veruit de populairste chatdienst in Nederland. Het is alleen jammer dat er nog geen officiële app beschikbaar is voor de Apple Watch (of voor de iPad, maar dat terzijde). Nu is het natuurlijk mogelijk om notificaties (meldingen) van WhatsApp te laten zien op je Apple Watch, maar dat is niet hetzelfde als een echte app op je smartwatch.

WristChat Apple Watch: vergeet de officiële WhatsApp-app maar

Verrassing, want daar komt nu verandering in. WristChat is geen officiële app voor WhatsApp, maar komt aardig in de buurt van een échte WhatsApp-experience op je Apple Watch. WristChat is te downloaden vanuit de App Store en kost 2,99 euro.

WristChat: WhatsApp-berichten sturen en gesprekken bekijken

Nadat je de app hebt geïnstalleerd en hebt ingesteld krijg je de recente berichten van WhatsApp op je Apple Watch te zien. Dit is vergelijkbaar met de Berichten-app en de Telegram-app op de smartwatch van Apple. Vervolgens kun je op een gesprek tikken om alle berichten in dat gesprek te bekijken. Het is met WristChat echter niet mogelijk om een nieuw gesprek te starten, en dat is jammer.

Berichten sturen kan je natuurlijk wel vanuit de app. Dit doe je wanneer je een WhatsApp-gesprek in WristChat op je Apple Watch hebt geopend. Het sturen van berichten kan echter alleen met de mogelijkheden van je Apple Watch. Zo heeft de Apple Watch Series 6 bijvoorbeeld de optie om te reageren met suggesties (korte trefwoorden, zoals ‘ok’, of ‘ja’). Maar heb je een nieuwe Apple Watch Series 7? Dan heb je toegang tot een volledig toetsenbord voor de ‘full experience’.

Wil je nou ook een compleet toetsenbord op een oudere Apple Watch gebruiken? Dan hebben de makers nog een leuke app voor je. Met WristBoard krijg je op je Apple Watch toegang tot een compleet toetsenbord, zelfs wanneer je geen Apple Watch Series 7 hebt. Let op: het toetsenbord werkt alleen in WristChat en Berichten.

