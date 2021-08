WhatsApp sneert naar Apple: ‘Foto’s scannen is tegenslag voor privacy’

Apple gaat in de toekomst iPhone-foto’s automatisch scannen op beelden van kindermisbruik. In een reactie veroordeelt WhatsApp deze gang van zaken.

WhatsApp: ‘Apple kiest verkeerde aanpak met foto’s scannen’

Will Cathcart, eindverantwoordelijke bij de razendpopulaire chat-app, neemt op Twitter geen blad voor de mond. De WhatsApp-directeur noemt het besluit van Apple “verkeerd” en “een tegenslag voor de privacy van mensen”.

WhatsApp gaat de methode van de iPhone-maker dan ook niet overnemen. De chat-app ziet veel meer in het toegankelijker maken van manieren om (beelden van) kindermisbruik en andere illegale zaken te rapporteren.

“In plaats van dat Apple het makkelijker maakt om dit soort beelden te melden bij de autoriteiten, maakt het bedrijf software om al jouw persoonlijke foto’s te scannen. Zelfs foto’s die je nog nooit met iemand gedeeld hebt worden bekeken. Dat is geen privacy”, schrijft Cathcart.

De WhatsApp-topman is vooral bang dat het systeem in verkeerde handen terechtkomt. “Gaat dit systeem in China gebruikt worden? Wat voor content zien zij als illegaal en hoe gaan wij daar ooit achter komen?”, vraagt hij zich af.

Zo wil Apple kindermisbruik tegengaan

Apple onthulde vorige week een nieuwe methode om de verspreiding van kindermisbruik tegen te gaan. Vanaf iOS 15, de software die dit najaar voor iPhones verschijnt, worden foto’s automatisch gescand op beelden van kindermisbruik.

Wanneer de scanner iets verdachts ziet, wordt er alarm geslagen en gaan onderzoekers de beelden controleren. In eerste instantie wordt de fotoscanner alleen in de Verenigde Staten gebruikt. Bij eventuele uitbreiding naar andere landen belooft de iPhone-maker goed te kijken naar potentieel misbruik van de regering.

Facebook versus Apple

WhatsApp is eigendom van Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg ligt regelmatig in de clinch met Apple. Facebook reageerde bijvoorbeeld fel op de beslissing van Apple om trackers automatisch te blokkeren in iOS 14.5.

Hierdoor kunnen apps en websites je niet langer zomaar over het internet volgen. Volgens Facebook zijn deze trackers noodzakelijk voor het voortbestaan van de reclame-industrie.

