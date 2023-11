WhatsApp is nu véél beter op de Mac (en komt naar de iPad)

WhatsApp heeft eindelijk een volwaardige app uitgebracht in de App Store voor de Mac. Wij vertellen je alles over de nieuwe app én hoe je hem installeert!

WhatsApp heeft een nieuwe app voor Mac

Lang moesten we het doen met een versimpelde versie van WhatsApp voor de Mac. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen, want WhatsApp heeft een compleet vernieuwde app uitgebracht voor de Mac. De nieuwe app is véél uitgebreider dan voorheen, waardoor je nu ook de functies van je iPhone op de Mac kunt gebruiken. Zo is het nu eindelijk mogelijk om te videobellen via WhatsApp op je Mac.

Dat WhatsApp een grote update kreeg op de Mac werd hoog tijd, want de vorige app van WhatsApp is in 2016 uitgebracht. Sindsdien is er geen écht grote update meer uitgebracht, waardoor er verschillende functies van WhatsApp nog niet beschikbaar waren op de desktopversie. Gebruik je WhatsApp geregeld op je Mac(Book)? Wij leggen je uit hoe je de nieuwe app installeert!

Zo installeer je WhatsApp op je Mac(Book)

De vernieuwde versie van WhatsApp was al te installeren via de webpagina van de chatdienst. Nu is de nieuwe app van WhatsApp eindelijk ook te installeren in de App Store voor de Mac. De app zoeken in de App Store gaat nog moeizaam, maar je vindt WhatsApp inmiddels terug onder ‘Ontdek > Top gratis apps’. Of je installeert de app via onderstaande link, wel zo makkelijk.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (719.927 reviews) Gratis via App Store via App Store

Om de compleet nieuwe app van WhatsApp te installeren, moet je Mac op macOS 11 of nieuwer draaien. Heeft jouw Mac geen ondersteuning meer voor de nieuwste macOS-versies? Dan kun je alsnog berichten versturen op WhatsApp, maar dan via WhatsApp Web. Via de website van WhatsApp is het niet mogelijk om te videobellen of om audiogesprekken te voeren.

Het is nog niet duidelijk of deze functies uiteindelijk ook aan de webversie worden toegevoegd, maar daar lijkt het voor nu niet op. Met de app van WhatsApp is videobellen dus wél mogelijk. Er kunnen dan maximaal acht mensen deelnemen aan het videogesprek. Audiogesprekken worden ook toegevoegd aan de desktopversie van WhatsApp, dat kan met maximaal 32 deelnemers tegelijk.

WhatsApp komt óók naar de iPad

WhatsApp heeft dus eindelijk een volwaardige app voor de Mac, maar is nog steeds niet beschikbaar op de iPad. Gelukkig komt daar binnenkort ook verandering in, want WhatsApp wordt eindelijk getest op de iPad. Het gaat vermoedelijk om dezelfde app als op de iPhone en de Mac. Dat betekent dat je straks ook kunt videobellen via WhatsApp op je iPad, zonder dat je een iPhone nodig hebt.

Ben je enthousiast over de nieuwe app voor je Mac(Book) en wil je meer weten over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je dat precies doet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.