WhatsApp: binnenkort kun je met alle emoji’s reageren op berichten

Op dit moment is het mogelijk om met zes verschillende emoji’s op berichten in WhatsApp reageren. Binnenkort gaat daar verandering in komen. Je kunt dan met alle emoji’s een bericht beantwoorden in WhatsApp.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp: reageren met alle emoji’s op berichten

Een paar weken geleden had WhatsApp een interessante update waarmee je met zes verschillende emoji’s kan reageren op berichten. Deze functie gaat een behoorlijke update krijgen. Het wordt dan voortaan mogelijk om in WhatsApp met elke willekeurige emoji op een bericht te reageren.

Volgens de website WABetaInfo (een website die de bèta’s van WhatsApp onder de loep neemt) zit de functie al in de bètaversie van de chatapp voor Android en desktop. Er zijn inmiddels ook aanwijzigingen gevonden van de bijgewerkte functie in de versie voor de iPhone.

Op dit moment kun je in WhatsApp met een beperkt aantal emoji op een bericht reageren. Dat doe je door met je vinger eventjes op een bericht te drukken. Vervolgens verschijnt boven het bericht de zes emoji die je mag gebruiken.

Lees meer: Zo verstuur je een emoji-reactie in WhatsApp

Wanneer de nieuwe update er is komt hier een extra icoontje bij (een plus-teken). Tik je op dit plusje, dan krijg je in WhatsApp toegang tot alle emoji’s om te reageren op een bericht. Je kunt hier ook makkelijk de emoji’s terugvinden die je onlangs hebt gebruikt.

Wanneer komt de nieuwe WhatsApp-functie beschikbaar?

Op dit moment is de nieuwe functie nog in ontwikkeling. Dat betekent dat het nog niet bekend is wanneer de functie in de publieke bèta of in de uiteindelijke release van WhatsApp komt. Waarschijnlijk hoef je niet al te lang te wachten, omdat WhatsApp met enige regelmaat nieuwe updates uitbrengt.

Ook interessant: Verstuurde berichten bewerken in WhatsApp – straks misschien mogelijk

Wil je op de hoogte blijven van al het WhatsApp-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.