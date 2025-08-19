WhatsApp krijgt nóg meer AI-functies (en dit betekent het voor je privacy)

WhatsApp heeft sinds kort Meta AI, waar binnenkort nóg meer AI-functies aan worden toegevoegd. Dit betekent dat voor jouw privacy.

WhatsApp krijgt meer AI-functies

Er komen meer AI-functies naar WhatsApp! De berichtendienst heeft recent Meta AI toegevoegd, dat is de nieuwe chatbot van het bedrijf. Meta AI reageert op al je vragen of opdrachten en is beschikbaar in ieder (groeps)gesprek. Op dit moment kun je voornamelijk vragen stellen aan Meta AI, maar daar komen binnenkort veel meer functies bij. WhatsApp wordt uitgebreid met een nieuwe schrijfhulp in zowel privé- als groepsgesprekken.

De schrijfhulp is inmiddels beschikbaar bij de eerste gebruikers van WhatsApp en helpt bij het opstellen of herschrijven van berichten. Je kunt teksten met behulp van de nieuwe schrijfhulp aanpassen of de toon van berichten professioneler, grappiger of behulpzamer maken. Daarnaast kunnen de nieuwe AI-functies teksten in WhatsApp controleren op spellings- en grammaticafouten, die automatisch worden verbeterd met Meta AI.

Gevolgen voor jouw privacy

De nieuwe AI-functies van WhatsApp worden op dezelfde manier verwerkt als de vragen die gesteld worden aan Meta AI. Dat betekent dat features als het herschrijven en opstellen van berichten met Private Processing worden verwerkt. Dat gebeurt op externe servers van Meta, maar alle berichten blijven end-to-end versleuteld en worden nooit opgeslagen. Dat betekent dat zelfs Meta en WhatsApp de berichten niet kunnen lezen.

Wil je de nieuwe AI-functies op WhatsApp liever niet gebruiken? Wanneer de schrijfhulp in het Nederlands beschikbaar is moet je deze handmatig inschakelen. Om dat te doen verschijnt een notificatie in WhatsApp, waarbij je de keuze krijgt om de schrijfhulp aan- of uit te zetten. Het is daarnaast sinds kort mogelijk om Meta AI voor alle gesprekken uit te schakelen. Benieuwd hoe je dat doet? Zo zet je Meta AI uit in WhatsApp.

Meer over WhatsApp

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de applicatie, die de komende tijd vermoedelijk in het teken zullen staan van Meta AI. Nu de nieuwe chatbot wereldwijd beschikbaar is voor gebruikers, is Meta van plan om nog meer AI-functies te introduceren. Welke veranderingen er nog meer aankomen is onduidelijk, de berichtendienst wordt eerst uitgebreid met de nieuwe schrijfhulp.

Bij de eerste gebruikers is de schrijfhulp in WhatsApp al beschikbaar. Het uitrollen van nieuwe (AI-)functies in WhatsApp duurt doorgaans een aantal weken tot maanden. Het is daarom de verwachting dat de schrijfhulp binnenkort door iedereen te gebruiken is. Maak je regelmatig spelfouten in WhatsApp? Dat is straks gemakkelijk te voorkomen met de nieuwe schrijfhulp, mits je Meta AI inschakelt.