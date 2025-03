WhatsApp krijgt binnenkort een AI-functie in de app, maar je kunt hemt niet uitschakelen. Zijn je chats dan nog wel veilig?

WhatsApp AI-functie kun je niet uitschakelen (zijn je chats nog veilig?)

WhatsApp krijgt binnenkort ook in Nederland een eigen AI-functie. Meta is namelijk begonnen met het uitrollen van de chatbot. Je kunt dan in WhatsApp op het tabblad ‘Chats’ op het blauwe cirkeltje tikken om de AI-functie te gebruiken. Je kunt deze chatbot dan vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen, net als bij onder andere ChatGPT.

Vind je het maar niets dat WhatsApp deze AI-functie krijgt? Dan hebben we slecht nieuws: de functie is namelijk niet uit te zetten. Een Duitse gebruiker die de functie al heeft vroeg het aan de chatbot in WhatsApp of het mogelijk was om de functie uit te zetten. De AI reageerde daarop dat het niet mogelijk was.

Meta (het moederbedrijf van onder andere WhatsApp) laat weten dat alle berichten versleuteld zijn. Toch moet de AI-bot de vragen die je stelt wel kunnen lezen. Anders kan hij ze niet beantwoorden. Let dus altijd goed op wat voor informatie je deelt in de vragen die je aan de chatbot stelt. Want het uitschakelen van de AI-functie in WhatsApp is dus niet mogelijk.

Overigens is de AI-chatbot straks niet alleen beschikbaar in WhatsApp, maar zal hij ook te gebruiken zijn in Facebook, Instagram en Messenger. De komende weken wordt de AI-bot uitgerold. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten voordat je er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Meer AI-functies voor WhatsApp

In Europa moeten we het voorlopig nog even doen met een uitgeklede versie van de AI-chatbot van WhatsApp. Terwijl gebruikers in Amerika zich inmiddels kunnen uitleven met allerlei extra’s, zoals het maken van afbeeldingen of vragen stellen over foto’s, beperkt Meta zich hier vooralsnog tot alleen chatgesprekken. Of en wanneer wij deze leuke functies gaan krijgen, blijft nog even een raadsel.