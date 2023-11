Nieuwe versie van WhatsApp komt eraan (mogelijk mét advertenties)

WhatsApp is volledig gratis en zonder advertenties, maar daar komt mogelijk verandering in. Meta werkt namelijk aan een versie mét reclames.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp krijgt mogelijk advertenties

Op dit moment is WhatsApp gratis te installeren in de App Store en zie je geen reclame in de app. Dat je geen geld betaalt voor de WhatsApp blijft volgens Meta zo, maar er worden mogelijk wél advertenties toegevoegd aan de app. Dat heeft Will Cathcart, de baas van WhatsApp, verteld tijdens een interview in Brazilië. In dat interview werd besproken hoe Meta geld verdient aan WhatsApp.

Lees ook: WhatsApp is nu véél beter op de Mac (en komt naar de iPad)

WhatsApp laat gebruikers op dit moment alleen betalen voor bepaalde tools bij bedrijfsaccounts. Bij de ‘normale’ versie van WhatsApp zijn alle functies gratis te gebruiken, en dat blijft volgens Cathcart zo. Meta overweegt dus geen betaalde kanalen, zoals we wel al bij bijvoorbeeld Telegram zien. Een ander verdienmodel wordt wel overwogen: het toevoegen van advertenties aan WhatsApp.

Advertenties komen niet in chat

Cathcart geeft ook alvast een idee van hoe WhatsApp er met advertenties uit gaat zien. We hoeven ons volgens hem in ieder geval geen zorgen te maken over reclames in de chat zelf of in de lijst met gesprekken. Dat is volgens Meta niet de juiste manier van adverteren op WhatsApp. Het bedrijf is bang dat advertenties in de chat gebruikers juist afschrikken, waardoor de app mogelijk minder wordt gebruikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar kunnen we dan wél reclames verwachten in de app? Volgens Cathcart is het goed mogelijk dat advertenties aan openbare kanalen worden toegevoegd bij WhatsApp Channels en aan WhatsApp Status. Bij laatstgenoemde zou je dan reclame zien tussen verschillende stories van je contactpersonen, net zoals nu al het geval is bij Instagram.

WhatsApp toonde in 2018 al reclames

Dat zou overigens niet de eerste keer zijn dat WhatsApp reclames toont, want in 2018 werden er ook al advertenties tussen stories door weergegeven. Dit gebeurde destijds in een testversie van de app, maar werd uiteindelijk niet doorgezet in de definitieve versie van WhatsApp. Het lijkt er dus op dat het nu wel zover gaat komen, maar het is niet onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Lees ook: WhatsApp werkt aan functie tegen stalkers – dit moet je weten

Het is dus nog even afwachten of en wanneer we advertenties gaan zien in WhatsApp. Dat Cathcart er openlijk over praat in een interview betekent vermoedelijk wel dat de plannen werkelijkheid gaan worden. Wil je meer weten over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Wil je dat je berichten vanzelf verdwijnen, nadat ze zijn gelezen? Lees dan hier hoe je dat precies doet!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.