WhatsApp krijgt vanaf nu advertenties (en die kun je niet uitzetten)

Slecht nieuws als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want de berichtendienst wordt uitgebreid met advertenties. Gebruikers kunnen die helaas niet uitschakelen.

WhatsApp krijgt advertenties

Gebruik je regelmatig WhatsApp? In dat geval zie je binnenkort een grote verandering in de berichtendienst, want WhatsApp gaat voor het eerst advertenties tonen. Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, heeft aangekondigd reclames toe te voegen aan de applicatie. Deze advertenties worden automatisch getoond en zijn niet uit te schakelen door gebruikers. Het was al langer duidelijk dat WhatsApp reclames wilde introduceren, maar nu heeft Meta het dus officieel aangekondigd.

De advertenties worden voortaan getoond tussen de statusupdates in WhatsApp. Dit is een apart tabblad, waar foto’s en video’s gedurende één dag zichtbaar blijven. Daar vind je updates van contacten, kanalen en bedrijven die je volgt. Aan dit tabblad voegt WhatsApp reclame toe, die je tussen de statusupdates van contacten, kanalen en bedrijven ziet. Instagram en Facebook tonen al op een soortgelijke manier advertenties.

Deze gegevens worden gebruikt

Bedrijven hebben vanaf nu de mogelijkheid om tegen betaling advertenties in te dienen bij WhatsApp. Welke reclames uiteindelijk getoond worden verschilt per gebruiker, want dat wordt gebaseerd op verzamelde gegevens. Volgens Meta wordt voor het tonen van een advertentie in ieder geval gekeken naar de taal en het land van de gebruiker. Gebaseerd op deze gegevens toont WhatsApp vervolgens advertenties.

Andere gegevens van gebruikers worden volgens Meta niet gedeeld met adverterende bedrijven. Dat betekent dat de inhoud van de gesprekken op WhatsApp niet gebruikt worden om reclames te personaliseren. Dit is ook niet mogelijk, omdat chats end-to-end versleuteld zijn. WhatsApp kan de inhoud van deze gesprekken daardoor niet inzien of gebruiken voor advertentiedoeleinden. Welke kanalen je volgt is wél van invloed op de reclames die getoond worden.

Reclames op drie manieren

In het tabblad ‘Updates’ voegt WhatsApp op drie manieren advertenties toe. De berichtendienst introduceert betaalde kanaalabonnementen. Tegen een maandelijks bedrijf krijg je dan exclusieve updates een een kanaal. Het is nog onduidelijk hoe hoog dit maandbedrag zal zijn. Daarnaast kunnen bedrijven WhatsApp vanaf nu betalen, om eigen kanalen te promoten in de berichtendienst.

Gepromote kanalen verschijnen hoger in de lijst met alle kanalen op WhatsApp. Onder dit kanaal wordt met ‘Gesponsord’ aangegeven dat het om een promotie gaat. Bekijk je regelmatig alle statusupdates in één keer? Dat duurt binnenkort langer, omdat je daartussen advertenties van WhatsApp zult zien. Bedrijven kunnen tussen deze statusupdates producten of andere zaken tegen betaling promoten.

Advertenties wereldwijd uitgerold

Meta heeft aangegeven dat telefoonnummers beschermd blijven en niet gedeeld worden met adverteerders. Gebruik je het tabblad met ‘Updates’ regelmatig in WhatsApp? In dat geval zie je waarschijnlijk binnenkort al reclame. Dagelijks gebruiken ongeveer 1,5 miljard mensen het tabblad, waar WhatsApp nu advertenties gaat tonen. Meta voegt nu wereldwijd reclame toe aan WhatsApp, doorgaans duurt het uitrollen van nieuwe features een aantal weken.

In (groeps)gesprekken toont WhatsApp voorlopig nog geen advertenties. Het is nog onduidelijk of daar in de toekomst verandering in komt. WhatsApp voegt nu reclame toe aan het tabblad met statusupdates, het is goed mogelijk dat de advertenties later naar meer plekken in de app komen. Deze advertenties zijn niet uit te schakelen, waardoor de berichtendienst voor het eerst niet meer reclamevrij te gebruiken is.