WhatsApp heeft een heel grote update – deze 6 features kun je nu gebruiken

De app van WhatsApp is weer eens verbeterd, deze keer met maar liefst 6 handige nieuwe features – we zetten ze allemaal voor je op een rij.

In een recente blogpost geeft WhatsApp aan dat chats na verloop van tijd een soort archief worden met belangrijke momenten. Denk aan gesprekken met familie, grappen met vrienden, en foto’s en video’s. Deze 6 nieuwe features helpen je om er alles uit te halen en de WhatsApp-app nog gemakkelijker te gebruiken.

1. Snel grote bestanden vinden

Hoe meer chats en hoe langer ze worden, hoe meer opslagruimte er in beslag wordt genomen. Je kunt nu grote bestanden direct vinden en verwijderen in elke chat. Op deze manier verwijder je eenvoudig wat je niet nodig hebt zonder de hele chat te wissen. Tik op de chatnaam en selecteer ‘Opslag beheren’ om snel en gemakkelijk ruimte te maken.

2. Chats overzetten

De functie ‘Chats overzetten’ ondersteunt nu het overzetten van je chatgeschiedenis van iOS naar Android, naast overdracht binnen hetzelfde platform. Heb je een nieuwe telefoon? Je gesprekken, foto’s en video’s gaan met slechts een paar tikken eenvoudig met je mee.

3. Gemakkelijker stickers gebruiken

Stickers zijn natuurlijk niet nieuw, maar het is nu wel gemakkelijker om ze te gebruiken door ze voor te stellen terwijl je emoji’s typt. Met slechts één tik kun je een emoji inwisselen voor een sticker, die precies laat zien hoe je je voelt.

4. Één iPhone, twee accounts

Een van de 6 nieuwe features van WhatsApp is dat je nu twee accounts tegelijk kunt gebruiken op iOS. Het is dus niet langer nodig om twee iPhones te hebben als je je werk en privéleven gescheiden wilt houden. Je weet altijd in welk account je je bevindt, omdat je profielfoto beneden op het tabblad zichtbaar is.

5. Retoucheren met AI

je kunt nu Meta AI gebruiken om foto’s direct in je chat te retoucheren voordat je ze verzendt. Zo kun je gemakkelijk storende elementen verwijderen, een nieuwe achtergrond kiezen of een andere stijl toepassen. Meta AI-functies zijn mogelijk nog niet beschikbaar voor alle gebruikers.

6. Schrijfhulp is verbeterd

De laatste van de 6 nieuwe features van WhatsApp is een verbetering van de AI-functie Schrijfhulp. Deze functie kan nu een concept opstellen op basis van jouw gesprek. Zo kun je jouw boodschap precies goed overbrengen terwijl je chats volledig privé blijven.

Snel beschikbaar

Deze 6 nieuwe features voor WhatsApp worden nu beschikbaar gemaakt en kunnen binnenkort door iedereen worden gebruikt. Zie je ze nog niet? Controleer dan in de App Store of er misschien nog een update voor WhatsApp beschikbaar is.