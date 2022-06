Nieuwe EU-wet: Apple moet met de iPhone overstappen op usb-c (FAQ)

De EU heeft gesproken! Alle nieuwe elektronische apparaten moeten binnenkort door een usb-c aansluiting hebben om op te laden. Een flinke klus voor Apple dus. In dit artikel beantwoorden wij al jouw vragen over de nieuwe Europese wet en wat die voor jouw iPhone betekent.

Waarom is usb-c de standaard aansluiting in de EU?

Het Europees Parlement was al een tijdje aan het vergaderen over dit nieuwe wetsvoorstel. Het hoge woord is er nu eindelijk uit: nieuwe apparaten moeten vanaf de herfst van 2024 een usb-c-aansluiting hebben. Zowel het Europarlement als de EU-raad moet deze wet nog wel (formeel) goedkeuren. We verwachten dit na deze zomer.

De EU werkt al jaren aan het voorstel om usb-c als ‘standaardaansluiting’ voor mobiele apparaten te bestempelen. De afgelopen tijd kwam het echter pas écht op gang. Dat heeft van alles te maken met de ‘haast’ die er is om afval en uitstoot te verminderen. De nieuwe usb-c-wet zorgt er voor dat alle mobiele apparaten opgeladen kunnen worden met dezelfde oplader. Daardoor kan jij gemakkelijker bij een vriend even opladen én heb je in theorie maar één kabel nodig om al je apparaten van stroom te voorzien.

De meest voor de hand liggende reden voor usb-c is dus de universaliteit. Maar het opladen via usb-c heeft nog meer voordelen! Met deze aansluiting is het namelijk een hogere hoeveelheid stroom gaan dan bij een Lightning-plug. Hierdoor kan jouw iPhone ook met hoge snelheden opladen en data overzetten. De EU is ook bezig om met deze wet ervoor te zorgen dat ook de snellaadtechnieken op het zelfde niveau zitten.

Wanneer gaat de wet over usb-c van de EU in?

Hoewel de wet van de EU over usb-c nog niet helemaal het uiteinde van het democratische proces heeft gezien, is het nieuws al wel bevestigd. Het is dus zeker dat alle apparaten van Apple binnenkort gaan afstappen van de beroemde Lightning-kabel. Deze werd bij de lancering van deze Apple-connector ook al beschreven als ‘de aansluiting voor de komende 10 jaar’. Dit decennium is nu afgelopen, dus wij vroegen ons al af wat Apple ging doen nu deze lader ‘over datum’ was.

De wet moet ingaan in de herfst van 2024. Apple heeft dus nog even de tijd om met de iPhone over te stappen op usb-c. Het is zelfs mogelijk dat Apple helemaal geen poorten meer in de apparaten stopt en het opladen enkel via draadloze technieken laat gebeuren.

Welke Apple-apparaten gaan over op usb-c?

Wij schreven eerder al over de geruchten dat de iPhone 15 (die wij verwachten in het najaar van 2023) al een usb-c poort zou krijgen. Dit nieuws duikt echter altijd op bij elke nieuwe telefoon van Apple. Eerder hoorden we ook al dat Apple bezig was met apparaten zonder poorten. Dit is een alternatieve manier om het afval van elektronische apparatuur te verminderen. Je haalt alleen met deze techniek (nog) niet zulke hoge snelheden in dataoverdracht en opladen.

De nieuwste iPad’s en MacBooks zijn al uitgerust met deze usb-c poorten. Het lijkt dus een kwestie van tijd dat ook de onaangekondigde iPhone’s deze aansluiting gaan krijgen.

Mag Apple nog wel de oudere Lightning-toestellen verkopen in 2024?

De wet van de EU om alles te voorzien van usb-c gaat niet op voor telefoons en andere apparaten die vóór die tijd in de verkoop waren. Jouw huidige iPhone blijft dus gewoon opladen via de Lightning-connector, en je mag eind 2023 nog wel oude iPhones met Lightning kopen. Let wel op: het einde is wel echt in zicht voor de Lightning-kabel. Je gaat de komende jaren dus ook bij veel minder huishoudens komen die toevallig deze kabel hebben liggen.

Er is dus niets aan de hand, maar de volgende iPhone die jij koopt heeft hoogstwaarschijnlijk een usb-c aansluiting. Maar zoals gezegd mag Apple de iPhone’s die dit nog niet hebben, gewoon blijven verkopen. Stap je altijd over op oude modellen? Dan duurt het nog wel eventjes voordat je écht iets gaat merken van deze wet.

Waarom stapte Apple niet eerder over op usb-c?

Wij denken dat een van de redenen waarom Apple niet eerder op usb-c overstapte met de kabel zelf te maken heeft. De aansluiting is volgens Apple namelijk minder stof- en waterdicht dan de huidige Lightning-aansluiting van Apple. Hiermee kan volgens het bedrijf de kwaliteit van iPhone’s niet worden gewaarborgd.

Met het ‘Made for iPhone’-programma verzekert Apple daarnaast de consument van goede kwaliteit. Hierbij moeten de producenten van accessoires commissie betalen aan Apple om ‘officiële’ ondersteunende producten te maken. Hiermee haalt Apple heel veel winst, maar zorgt er ook voor goede kwaliteit. Met de overstap naar usb-c heeft Apple dit proces niet meer in eigen hand. Apple zou dus ook proberen om volledig over te stappen op draadloze aansluitingen. Of dit ook gaat lukken zien we in de komende jaren.

