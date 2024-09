Werkt RCS al met Berichten in Nederland? Dit moet je weten!

Het nieuwe iOS 18 voegt ondersteuning voor RCS toe aan de app Berichten, maar werkt dit nu ook al in Nederland?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Werkt RCS al met Berichten in Nederland?

RCS staat voor Rich Communication Services. RCS-tekstberichten kun je onder meer verzenden naar apparaten die niet van Apple zijn. De dienst ondersteunt het verzenden van teksten, foto’s en video’s in hoge resolutie, links en meer. RCS-berichten verschijnen in groene tekstballonnen op je iPhone.

Met de komst van iOS 18 wordt RCS in de Berichten-app ondersteund in Nederland. Ontwikkelaar GSM Association (GSMA) heeft aangekondigd dat er wordt gewerkt aan de implementatie van end-to-end encryptie (E2EE) voor berichten die worden verzonden tussen Android en iPhones. Er wordt alleen geen termijn genoemd voor die implementatie.

Werkt RCS in Nederland dan wel al zonder end-to-end encryptie? Helaas niet. Er is namelijk nog een voorwaarde voor het functioneren: je provider moet het ondersteunen. Maar helaas zijn er op dit moment nog geen providers in Nederland die het ondersteunen. Dat gaat wel komen, maar ook hier weten we niet op welke termijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Controleren of er ondersteuning is

Wil je (over een tijdje) controleren of er inmiddels wel ondersteuning is, dan kun je een paar dingen doen:

RCS schakelaar

Wanneer er ondersteuning is voor RCS van je provider in Nederland, verschijnt er een extra schakelaar in de Instellingen. Zo check je of die er al is:

Open de app Instellingen;

Tik beneden op ‘Apps’;

Tik op ‘Berichten’ en scrol een stukje naar beneden;

Check of onder ‘Stuur als tekstbericht’ ook ‘RCS’ staat.

Gesprekken, sms en RCS

Zo gauw je provider RCS ondersteunt, wordt die informatie toegevoegd in de Instellingen. Of dat het geval is, controleer je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Info’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Aanbieder’.

Zie je hier alleen ‘Gesprekken en sms’ staan, dan is er nog geen ondersteuning voor RCS.

Ondersteuning voor RCS in Nederland

We weten nog niet wanneer providers in Nederland ondersteuning voor RCS gaan toevoegen. Heb je geen zin om zelf te controleren of het er al is, houd dan iPhoned in de gaten. Zo gauw er iets verandert, brengen we je direct op de hoogte!