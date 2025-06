Je kunt nu een werkende mini Macintosh van slechts 6 cm kopen

Een mini Macintosh van maar 6 centimeter die bovendien echt werkt, dat klinkt als iets onmogelijks – maar niet voor webwinkel 1-Bit Rainbow.

Een werkende mini Macintosh

De eerste originele Macintosh van Apple verscheen al in 1984 op de markt en was min of meer de grondlegger voor de huidige pc. De naam Macintosh wordt al lange tijd niet meer gebruikt, maar de afkorting Mac is er natuurlijk wel nog steeds.

Webwinkel 1-Bit Rainbow laat nu oude tijden herleven met de zogeheten pico-mac-nano, een werkende mini Macintosh van slechts 6 centimeter hoog. Er zit een Raspberry Pi Pico-microcontroller in om het originele systeem te emuleren op het 2-inch lcd-scherm. Verder zit er een aangepaste printplaat in de behuizing die het Macintosh 128K-design imiteert en het apparaat ondersteunt bovendien moderne USB-muizen en -toetsenborden, en zelfs een micro SD-kaart.

pico-mac-nano bestellen

Je kunt de pico-mac-nano daadwerkelijk bestellen. Daar krijg je dan een USB-splitterkabel, 3V-batterij en inbussleutel bij. Bij een kleine Macintosh hoort een kleine prijs, want voor het geheel betaal je maar 56 Britse pond, wat omgerekend zo’n 67 euro is. Daar komen dan nog wel een kleine 15 euro voor verzenden naar Nederland bij. De mini Macintosh wordt zelfs geleverd in een replica van de originele Picasso-doos van Apple.

Het is ook mogelijk om alle benodigdheden los aan te schaffen via GitHub, inclusief 3D-printbestanden voor de behuizing, pcb-ontwerpen en firmware. Er is alleen geen garantie, omdat het om een opensourceproject gaat. Er is ook een aanzienlijk risico op stabiliteitsproblemen en er kunnen compatibiliteitsproblemen zijn met oude software.

Tijdelijk ‘Out of stock’

En dan is er nog meer slecht nieuws. De levertijd van deze mini Macintosh zou 30 dagen bedragen, maar op de website van 1-Bit Rainbow staat momenteel het volgende:

“NOTICE: Due to huge, unexpected demand, and the time taken to 3D print, we have temporarily stopped orders. Click the Notify button to be informed when they are available again.” “LET OP: Vanwege de enorme, onverwachte vraag en de tijd die nodig is voor het 3D-printen, hebben we de bestellingen tijdelijk stopgezet. Klik op de knop ‘Notify’ om een bericht te ontvangen wanneer ze weer beschikbaar zijn.”

Wil je zo’n mini Macintosh oftewel pico-mac-nano bestellen, dan zul je voorlopig dus toch nog even geduld moeten hebben.