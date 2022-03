Welke kleine iPhone moet jij kopen?

In dit artikel zetten wij de verschillen tussen de iPhone 12 mini, de 13 mini en de nieuwe iPhone SE 2022 op een rij. Welke kleine iPhone is het best voor jou om te kopen? Vind de beste match hier!

Apple’s kleine telefoons kopen: iPhone 12 mini, 13 mini en SE 2022

Wil jij graag een kleine iPhone kopen, maar niet de hoofdprijs betalen? Of wil je graag een mooie telefoon van Apple maar moet hij wel in je broek passen? Dan zit je bij zowel de iPhone 12 mini, de iPhone 13 mini en de iPhone SE 2022 goed. Maar welke is de beste kleine iPhone voor jou om te kopen? Na het lezen van dit artikel weet je het meteen.

We vergelijken het design, de afmetingen, camera specificaties en de prijzen van al deze kleine smartphones van Apple. Wat voor een iPhone-gebruiker ben jij? En welke iPhone is de beste koop voor jou? In dit artikel lees je alles over de verschillen.

Design: iPhone 12 mini en 13 mini vs iPhone SE 2022

Apple is op het gebied van design al een tijdje vooruitstrevend: zo min mogelijk uitsteeksels en gaten en een strak design. Ook de iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini volgen deze lijn. Hun schermen vullen bijna de gehele voorkant (op de ‘notch’ na) en het aluminiumframe zorgt voor een strakke afwerking. Er zitten ‘maar’ vier fysieke knoppen op de toestellen: uit/aan, twee volumeknoppen en een ‘stille modus’-knop. Less is more volgens Apple.

Toch doet de nieuwe iPhone SE 2022 niet mee aan deze trend. Deze smartphone met een gerecycled design uit 2017, heeft de look van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de SE 2022 nog steeds een thuisknop heeft. De iPhone 12 mini en de 13 mini hebben deze allang achter zich gelaten.

Verder is Touch ID (vingerafdrukscanner) ook aanwezig in deze thuisknop. De iPhone 12 mini en 13 mini werken het snellere en veiligere Face ID (gezichtsherkenning). Qua design is het een duidelijke afweging: wil je een blitse moderne telefoon? Kies dan voor een van de mini’s. Wil je duidelijkheid in het gebruik van je iPhone door de thuisknop? Dan is de iPhone SE 2022 de beste koop voor jou.

Kleine verschillen in de afmetingen en gewicht

Wil het liefst een iPhone die je eenvoudig in je broekzak schuift? Dan ben je bij alle drie de telefoons helemaal aan het juiste adres. Toch zitten er kleine verschillen in.

De iPhone 13 mini is een paar millimeter dikker dan de 12 mini: 7.4mm tegenover 7.7mm. Daarmee is de 13 mini ook ietsje zwaarder: 141 gram tegenover 135 gram. Het scheelt dus bijna niets, maar de 13 mini is iets minder ‘mini’ dan zijn voorganger. De SE 2022 is met 7.3 millimeter het dunste onder deze modellen. Aan de andere kant is deze wél het zwaarst, hoogst en breedst.

Wil je dus een dunne telefoon? Kies dan de iPhone SE 2022. Zijn de andere afmetingen en het gewicht belangrijker voor jou? Dan komt de iPhone 12 mini iets beter uit de test als het jou gaat om daadwerkelijk de ‘mini’.

Camera’s van de mini’s en van de SE 2022

Op het gebied van camera specificaties valt de iPhone SE 2022 volgens ons enorm tegen. De nieuwe budgettelefoon van Apple heeft geen nieuwe lenzen gekregen en ondersteunt Nachtmodus ook nog steeds niet. Dit is tegenstrijdig met de lijn die Apple volgt bij de iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini. Hoewel er wel enkele software-updates voor de camera van de SE zijn verschenen, is deze telefoon niet aan te raden om te kopen als je graag foto’s of video’s maakt. De iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini zijn veel betere telefoons voor de fotograaf.

Welke kleine iPhone raden wij aan om te kopen?

Natuurlijk kijk je bij een kleine telefoon niet als enige naar de specificaties, maar ook naar de prijs. Deze zetten wij natuurlijk ook op een rij voor jou. De iPhone SE 2022 is nu net uit en met 64GB aan opslaggeheugen op te pikken voor 529 euro. Check de onderstaande prijsvergelijker voor de meest actuele deal. Als je meer geheugen wil betaal je uiteraard ook iets meer.

De iPhone 12 mini is met 64GB geheugen te koop voor 610 euro, maar is ook refurbished op de markt verschenen. De iPhone 13 mini is de duurste telefoon in dit rijtje. Voor deze Apple smartphone betaal je minimaal 747 euro. Je krijgt dan wel automatisch 128GB aan interne opslag. Deze is net zoals de nieuwe SE nog niet refurbished beschikbaar. Wel vind je deze met mooie abonnementsvormen.