Deze drie iPhones haalt Apple mogelijk uit de verkoop in 2022

Ieder jaar kondigt Apple vol bravoure nieuwe iPhones aan. En terwijl dat gebeurt, haalt de tech-gigant stilletjes oudere iPhone-modellen uit de (online) schappen. Dit zijn de iPhones die vermoedelijk in 2022 uit de Apple Store verdwijnen.

Welke iPhones verdwijnen in 2022?

Het jaar 2022 is een leuk iPhone-jaar. Er verschijnen in dit kalenderjaar naar verwachting vijf nieuwe iPhones. De eerste lanceerde Apple al in maart: de derde generatie iPhone SE. In september volgen de andere vier telefoons. Volgens geruchten gaat het om een iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

En terwijl deze fonkelnieuwe toestellen de (virtuele) schappen van de Apple Store betreden, neemt Apple in stilte afscheid van een paar oudere iPhone-modellen. Vorig jaar waren het de iPhone XR en iPhone 12 Pro (Max) die na de iPhone 13-release het veld moesten ruimen.

Gaan we af op de aflopen jaren, dan is de kans groot dat deze toestellen na de iPhone 14-release uit het assortiment verdwijnen:

Welke oudere iPhones Apple er waarschijnlijk wél in houdt, zijn de iPhone 13, iPhone 13 mini en iPhone 12. Traditioneel geeft Apple oudere telefoons na een nieuwe release flinke prijsverlagingen. Vaak worden ze ruim honderd euro goedkoper. Wil je een iPhone 13 (mini) of iPhone 12 kopen, dan kan het dus slim zijn om op de lancering van de iPhone 14 te wachten.

Buiten Apple om

In de Apple Store verdwijnen de iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 11 dus vermoedelijk, maar je kunt de toestellen dan nog steeds kopen bij andere (online) winkels. Daar zakken de oudere toestellen in het najaar doorgaans ook flink in prijs.

Wil je een van deze toestellen nu al hebben, en zoek je naar de beste deal? Check onze prijsvergelijker: