5G iPhones: welke iPhones ondersteunen 5G?

Met een iPhone internetten via 5G? Het kan al een tijdje, want de nieuwste telefoons van Apple kunnen ermee overweg. Maar welke iPhones hebben precies 5G?

Welke iPhones hebben 5G?

Begin 2020 rolde het eerste 5G-netwerk in Nederland uit. Alle grote telecomproviders bieden het nieuwe mobiele netwerk aan. Maar om ermee te internetten met je smartphone heb je wel een toestel nodig dat 5G ondersteunt.

Inmiddels zijn er acht iPhones met 5G-ondersteuning. De iPhone 12-serie uit september 2020 is de eerste waarmee je met 5G-snelheden door het web surft. En ook de nieuwste iPhone 13-modellen zijn uitgerust met een 5G-modem. Deze iPhones ondersteunen 5G:

De iPhone 11 en ouder ondersteunen dus geen 5G. Ook de iPhone SE uit 2020 zal de hoge internetsnelheden niet bereiken. Heb je een geschikte iPhone en een 5G-abonnement, dan schakel je het netwerk zo in:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Mobiel netwerk’ en kies voor ‘Opties mobiele data’; Druk op ‘Gesprekken en data’ en geef aan of 5G altijd, soms of nooit aan moet staan.

Niet de snelste vorm van 5G

De Nederlandse iPhone 12- en iPhone 13-modellen hebben 5G, maar niet de snelste versie. Door chiptekorten heeft Apple alleen de Amerikaanse toestellen uitgerust met mmWave 5G – en daarmee wordt internetten pas écht snel.

De iPhone 12 (Pro) en iPhone 13 (Pro) kunnen alleen verbinding maken met lagere frequenties: Sub-6 Hz. Hiermee is mobiel internetten langzamer dan met 5G. Wel reizen de signalen verder, waardoor deze vorm van 5G vooral geschikt is voor landelijke gebieden.

Heb je al iets aan een iPhone met 5G?

Het voordeel van 5G is op dit moment beperkt. In Nederland is het 5G-netwerk er, maar alleen met lage frequenties: 700, 1400 en 2100 MHz. Die zijn vergelijkbaar met de bestaande 4G-frequenties, waardoor internetten er nog nauwelijks sneller op is geworden.

Internetten met 5G wordt pas merkbaar sneller als je een iPhone hebt met mmWave 5G én de 3,5GHz-frequentie wordt vrijgegeven. Deze frequentie zou aanvankelijk worden geveild in april 2022, maar dit is uitgesteld. Wanneer de frequentie nu geveild wordt aan de telecombedrijven, is nog niet bekend. De iPhone 14 is vermoedelijk de eerste die in Nederland de razendsnelle mmWave-frequenties ondersteunt.

Op dit moment heb je dus weinig aan het nieuwe mobiele netwerk, al blijft een iPhone met 5G-ondersteuning welkom. Met je toestel wil je waarschijnlijk nog jaren vooruit en over een jaar of twee ben je blij als je iPhone het snellere en betrouwbaardere mobiele netwerk ondersteunt.

