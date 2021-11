Apple Watch-bandjes: welke horlogebandjes zijn er (en zo verwissel je ze)

Bij een Apple Watch hoort natuurlijk een mooi horlogebandje, maar welke bandjes zijn er eigenlijk en hoe verwissel je ze? Dat laat iPhoned je zien in dit overzicht!

Dit zijn de verschillende Apple Watch-bandjes

Apple heeft inmiddels veel verschillende soorten bandjes voor je Apple Watch. Gelukkig kan je de meeste van deze bandjes op elke Apple Watch Series 3 of nieuwer gebruiken.

De 41mm bandjes zijn gemaakt voor kasten van 38mm en 40mm. De horlogebandjes van 45mm zijn geschikt voor kasten van 42mm en 44mm. Wanneer je dat weet, rest je alleen nog om een kleur en het soort materiaal te kiezen. Hieronder lees je welke horlogebandjes er allemaal zijn.

Solobandje: rekbaar voor een perfecte pasvorm

Het solobandje (49 euro) is rekbaar en is gemaakt van siliconenrubber. Het bandje heeft geen gesp of sluiting. Je moet wel even opletten, want het bandje is in negen maten verkrijgbaar.

Omdat het solobandje niet te stellen is, moet je ervoor zorgen dat hij goed past en je de juiste maat neemt. Apple heeft een tool die je kan printen om jouw ideale grootte te vinden. Wil je een solobandje kopen? Check dan even de tip: zo vind je jouw maat van het Apple Watch-solobandje.

Gevlochten solobandje: gemaakt van gerecycled garen

Dit is een speciale variant van het solobandje. Het is een gevlochten Apple Watch-bandje (99 euro) en is gemaakt van gerecycled garen. Door het garen heen zit siliconendraad gewoven, zodat dit bandje altijd goed past. Het bandje heeft geen sluiting, bestaat uit één geheel en is zweet- en waterbestendig. Oh ja! Er is een kleurrijke ‘Pride editie’!

Sportbandje: het bandje wat je bij de Apple Watch krijgt

Het Sportbandje (49 euro) is het horlogebandje wat je bij de meeste Apple Watches krijgt. Het bandje is gemaakt van rubber (fluorelastomeer) en heeft een pinsluiting.

Geweven sportbandje: makkelijk te sluiten met klittenband

Het geweven sportbandje (49 euro) is gemaakt van nylon en beschikbaar in verschillende kleuren. Vooral de duokleuren zijn erg leuk om te zien. Erg handig is de klittenbandsluiting, hiermee kan je de Apple Watch precies passend om je pols vastmaken.

Sportbandje van Nike: luchtig bandje

Ben je een fan van Nike? Dan zijn de bandjes van Nike (49 euro) wel iets voor jou. Deze bandjes zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de sportbandjes. Opvallend verschil is wel dat de Nike-bandjes voorzien zijn van een structuur vol gaatjes.

Geweven sportbandje van Nike

Nike heeft ook geweven sportbandjes (49 euro). Die zijn hetzelfde als de andere geweven bandjes, maar de versies van Nike hebben hun eigen kleuren. Daarnaast vind je ook bij sommige ook het Nike-logo op het bandje.

Chique: Apple Watch-bandjes van leer

Voor een echte chique look, is het leren bandje (99 euro) de beste keuze. Er zijn meerdere kleuren beschikbaar en deze leren bandjes hebben verschillende afwerkingen. Daarnaast heb je de keuze tussen een magnetische of roestvrijstalen sluiting. Deze bandjes zijn beschikbaar in verschillende maten: S of M is geschikt voor een pols van 130-160mm. Voor een pols van 140-180mm heb je maat M of L nodig.

Roestvrij staal bandje voor Apple Watch: klassieke look

Ga je liever voor klassiek? Dan is het Apple Watch-bandje van roestvrij staal (99 euro) de beste keuze. Dit bandje heeft een speciaal ontworpen magnetische sluiting of vlindersluiting. Voor de fanatieke Apple Watch-drager is er zelfs een schakelarmband, vervaardigd van hetzelfde soort staal als de horlogekast. Maar die kost dan ook 349 euro (of 449 euro voor de zwarte band).

Apple Watch-bandjes verwisselen: zo doe je dat

Het verwisselen van een Apple Watch-bandje is niet moeilijk. De bandjes maken gebruik van een eenvoudig kliksysteem. Om een bandje te wisselen voer je de volgende stappen uit.

Apple Watch-bandjes verwisselen Doe je Apple Watch af en draai hem om; Druk een van de ontgrendelknoppen in en houdt de knop ingedrukt; Schuif aan dezelfde kant het bandje uit de gleuf van de Apple Watch; Herhaal stap 2 en 3 voor de andere kant.

Vervolgens kan je het nieuwe bandje in de gleuf van de Apple Watch schuiven. Het bandje klikt daarna stevig op zijn plek.

Apple Watch kopen

Wil je binnenkort een Apple Watch kopen? Of ben je op zoek naar een upgrade voor je oude Apple Watch? Wij hebben de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE voor je vergeleken. Lees ook even de review van de Apple Watch Series 7 door. Dat maakt je keuze een stuk makkelijker.