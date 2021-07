Apple waarschuwt: doe dit niet bij vervangen AirTag-batterij

De AirTag heeft een batterij die ongeveer een jaar meegaat. Het gaat om een standaard knoopcelbatterij, dus je kunt ‘m eenvoudig zelf vervangen. Maar pas wel op dat je geen batterij met een bittere coating gebruikt, waarschuwt Apple.

Welke AirTag-batterij moet je hebben?

In de AirTag zit een kleine, muntstukvormige batterij: de CR2032. Je kunt ‘m gemakkelijk inslikken en dit kan een zeer gevaarlijke chemische reactie veroorzaken. Sommige batterijfabrikanten (waaronder Duracell) hebben daarom een bittere laag aangebracht op de batterij, om te voorkomen dat kinderen ze opeten.

Zo’n knoopcelbatterij met coating is dus wel zo veilig als je jonge kinderen hebt, maar voor de AirTag kun je beter andere batterijen in huis halen. ‘CR2032-batterijen met een bitter smakende coating werken mogelijk niet met de AirTag’, schrijft Apple op zijn website.

De coating zou ervoor zorgen dat de positie van de batterijcontacten afwijkt, waardoor het mogelijk is dat de batterij niet werkt. Apple adviseert dan ook om CR2032-batterijen te kopen die geen enkele coating hebben. Meestal zijn dat zelfs de goedkopere varianten van de batterij. De knoopcelbatterijen zijn verkrijgbaar bij bijvoorbeeld supermarkten en elektronicawinkels.

AirTag: niet zo kindvriendelijk

De knoopcelbatterij die in de AirTag wordt gebruikt, zorgde al eerder voor commotie. De Australische consumentenorganisatie ACCC riep ouders in een persbericht op om de AirTag buiten het bereik van kinderen te houden, vanwege een veiligheidsrisico van het product.

Zij zijn van mening dat de knoopcelbatterijen van de AirTags te eenvoudig kunnen worden verwijderd, waardoor ze niet veilig zijn voor jonge kinderen. Het is namelijk een kwestie van het metalen plaatje indrukken en het een kwartslag draaien. Je hoeft het dus niet los te schroeven. Verschillende grote Australische retailers besloten de AirTag daarom tijdelijk uit de schappen te halen.

Meer over de AirTag

Apple kondigde de AirTag tijdens een event in april aan. Het is een accessoire dat zorgt dat je je kostbare bezittingen niet meer kwijtraakt. Het witte schijfje stop je bijvoorbeeld in je portemonnee, of je hangt hem aan je sleutelbos.

De locatie is vervolgens te traceren op een kaart in de Zoek mijn-app. In onze AirTag review lees je meer over de AirTag. Ook beantwoorden we alle vragen in onze AirTag FAQ.