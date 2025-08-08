Wekker op de iPhone wordt helemaal anders: zo ziet dat eruit

Functioneert jouw iPhone ook als wekker? Dat gebeurt binnenkort heel anders, want de wekker op de iPhone krijgt een nieuw ontwerp!

Wekker op de iPhone

Voor veel gebruikers is de iPhone veel meer dan een smartphone. De telefoon geldt inmiddels als vervanging van meerdere apparaten, waaronder de klassieke wekker. Deze verdwijnt langzaam maar zeker uit de slaapkamer, in plaats daarvan wordt de iPhone als wekker gebruikt. Dat is sinds iOS 17 nog gemakkelijker geworden, want de Stand-by modus verandert het toestel daadwerkelijk in een wekker voor op je nachtkastje.

Dit jaar komt iOS 26 naar de iPhone, waarmee Apple de interface van het besturingssysteem én veel applicaties aanpast. Eén daarvan is de Wekker-app op de iPhone, die in iOS 26 een nieuw ontwerp krijgt. Zet jij regelmatig een wekker op je smartphone? Dan krijg je vanaf iOS 26 een ander scherm te zien als de wekker afgaat. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk hier het nieuwe ontwerp van de wekker:

Wekker heeft meer nieuwe functies

De knoppen van de wekker op de iPhone zijn vanaf iOS 26 veel groter. Let dus goed op als je de wekker gebruikt, want de button om de wekker uit te schakelen verschijnt straks veel prominenter in beeld. De kans dat je de verkeerde knop aantikt bij het wakker worden is daardoor een stuk groter. Zorg er daarom voor dat je de wekker niet onbedoeld stopt in iOS 26, zodat je niet te laat wakker wordt of je verslaapt.

De kleuren van de knoppen blijven gelukkig wél hetzelfde bij de wekker op de iPhone. Om te sluimeren tik je in iOS 26 op de oranje knop, de wekker uitschakelen gebeurt met de witte button. Dit is in iOS 18 eveneens het geval, Apple heeft dus vooral het formaat van de knoppen aangepast. Daarnaast heeft Apple een welkome verandering doorgevoerd, want je kunt vanaf iOS 26 eindelijk zelf de sluimerduur van de wekker bepalen.

Dit is wanneer

Met iOS 26 voert Apple nog een aantal veranderingen door in de Wekker-app zelf. Zo worden de schakelaars breder en zien we de nieuwe interface met Liquid Glass terug in de menubalk onderin de applicatie. De grootste aanpassingen zijn het scherm van de wekker op de iPhone en het instellen van de sluimerduur. Deze verbeteringen komen ook naar de Wekker-app op de iPad, Apple Watch en Mac(Book).

We hoeven niet lang meer te wachten op alle nieuwe functies voor de wekker op de iPhone. Apple brengt iOS 26 binnenkort uit, want de update verschijnt al begin september. Lees hier op welke datum jouw Apple-apparaten waarschijnlijk kunnen bijwerken. Helaas hebben niet alle iPhones ondersteuning voor iOS 26. Bekijk hier welke toestellen kunnen bijwerken naar de grootste update van het jaar. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!