Gaat de wekker van je iPhone niet af? Dan ben je niet de enige

Veel gebruikers hebben last van een probleem in de software, waardoor de wekker van de iPhone helemaal geen geluid afspeelt. Zo los je dat op.

Wekker van de iPhone werkt niet

Ben je afgelopen tijd een keer te laat wakker geworden? En heb je je dus verslapen? Dan bestaat de kans dat je problemen hebt met de wekker van je iPhone. Veel gebruikers klagen op sociale media over het geluid van de wekker op hun iPhone. Beter gezegd: over het gebrek aan geluid wanneer de wekker af zou moeten gaan. Door een bug gaat het alarm op de iPhone namelijk helemaal niet af, waardoor gebruikers veel te laat wakker worden.

Gebruikers die last hebben van het probleem zetten wel een wekker, maar deze gaat vervolgens dus niet over. De softwarefout is inmiddels verholpen door Apple, al kan het nog steeds zo zijn dat bepaalde gebruikers problemen met de wekker ervaren. Op sociale media lijken sommige gebruikers het de oorzaak wel al ontdekt te hebben. Het komt mogelijk door een Face ID-functie, waarmee de wekker van je iPhone onbedoeld zachter of uit wordt gezet.

Face ID-functie mogelijke oorzaak

Apple heeft bij de iPhones met Face ID een speciale functie ontwikkeld, waarmee wordt herkend of je naar het toestel kijkt. De TrueDepth-camera van de iPhone verifieert eerst dat je ogen gericht zijn op de camera, voordat het toestel ontgrendelt. Deze aandachtsdetectie geldt als een extra beveiligingslaag van de iPhone. Juist die functie zorgt er volgens gebruikers voor dat de wekker van de iPhone niet meer afgaat.

Aandachtsdetectie zorgt er naar verluidt voor dat het volume van de wekker wordt verlaagd of zelfs helemaal uitgeschakeld wordt. Hier lijkt het mis te gaan, want in sommige gevallen registreert de iPhone aandachtsdetectie terwijl iemand nog slaapt. Daardoor wordt het geluid van de wekker dus veel zachter, maar dat is te voorkomen.

Heb je last van problemen met de wekker op je iPhone? Dan is deze oplossing het proberen waard. Je zet aandachtsdetectie als volgt uit op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Face ID en toegangscode’; Voer je toegangscode in; Zet de schakelaar achter ‘Aandacht vereist voor Face ID’ uit.

Meer over de iPhone-wekker

Een andere optie is natuurlijk het gebruiken van een ouderwetse wekker. Heb je geen problemen met de wekker op je iPhone? Het is dan aan te raden om aandachtsdetectie weer in te schakelen, want die geldt als een extra beveiligingslaag voor het toestel. Inschakelen gaat via dezelfde instellingen door de schakelaar achter ‘Aandacht vereist voor Face ID’ weer aan te zetten. In dat geval werkt Face ID alleen als je zichtbaar naar de TrueDepth-camera kijkt.

Bij de meeste gebruikers is het probleem met de iPhone-wekker inmiddels verholpen. Apple heeft de softwarefout in een update opgelost, maar dat is niet de enige verandering. De Klok-app heeft een upgrade gekregen in iOS 26, waardoor je er veel meer beltonen bij hebt gekregen. Ben je benieuwd hoe die klinken? Luister hier naar alle nieuwe wekkers in iOS 26!