Weer-app werkt niet (op iPhone): dit is er aan de hand

Werkt de Weer-app niet op je iPhone? Dan ben je niet de enige, want Apple heeft wereldwijd met problemen met de app. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Problemen met Apple’s Weer-app

Apple kampt de laatste dagen met een storing in de eigen Weer-app. Door de problemen kan het zijn dat de app langzamer werkt of helemaal niet meer laadt. De eerste meldingen van de storing in de app kwamen 30 maart al binnen. Nog steeds werkt Apple’s Weer-app bij een aantal mensen niet naar behoren.

Lees ook: Weer-app van Apple in de mist: waarschuwing wegens overstromingen

Als je last hebt van de storing laadt het huidige weer niet in de app. In de meeste gevallen krijg je de temperatuur dan niet te zien en verschijnen de weersvoorspellingen voor de komende paar dagen niet. Daarnaast blijft de Weer-informatie op zowel het thuisscherm als op je beginscherm leeg. Erg vervelend dus, maar Apple werkt al aan een oplossing.

Apple probeert de storing op te lossen

Apple heeft de bug in de app namelijk al erkend en heeft aangegeven het probleem te verhelpen. Het leek er gisteren even op dat de Weer-app weer helemaal werkte, maar vandaag kwamen alsnog nieuwe meldingen binnen van de storing in de app. Vooralsnog lijkt de bug zich voornamelijk voor te doen bij iPhone-gebruikers.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is te verwachten dat het probleem met de Weer-app snel wordt opgelost door Apple, zeker nu het bedrijf heeft aangegeven aan de storing te werken. Dit duurt gewoonlijk een aantal uur. Hoe lang het dit keer gaat duren is nog even afwachten, zeker omdat Apple gisteren al dacht de bug te hebben verholpen. Werkt de Weer-app bij jou nog niet op de iPhone? Check dan de website met actuele storingen van Apple.

Weer-app eindelijk beschikbaar voor de Mac en iPad

De Weer-app van Apple heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat updates gekregen. Zowel in iOS 15 als in iOS 16 is de Weer-app uitgebreid met nieuwe functies. Zo is het sinds kort mogelijk om te zien hoe hard het waait en hoe de temperatuur gedurende de hele dag is op een bepaalde locatie. Check hier alle nieuwe functies van de Weer-app in iOS 16.

Lees ook: De 7 beste weer-apps voor je iPhone

De Weer-app van Apple is dus ontzettend handig én uitgebreid, mits de app ook daadwerkelijk werkt uiteraard. De Weer-app is sinds iPadOS 16 en macOS Ventura ook eindelijk te installeren op de iPad en Mac. Apple’s weerdienst is gratis te downloaden in de App Store:

Weer Apple 5,6 (229 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.