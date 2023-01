Weer-app van Apple in de mist: waarschuwing wegens overstromingen

Het regent in Nederland, en best wel heftig ook. Maar een waarschuwing over overstromingen in Apple’s Weer-app vinden wij behoorlijk overdreven. Dit is er aan de hand.

Weer-app meldt gemiddelde overstromingen in Nederland

Als je nu de Weer-app van Apple opent, dan krijg je een grote melding over Noodweer in beeld. Het gaat om een ‘Waarschuwing wegens gemiddelde overstromingen’ die tot aanstaande zaterdag, 14 januari, moet gelden. Als bron vermeldt Apple het KNMI.

Maar op de website van het KNMI zelf is nergens sprake van overstromingen. Sterker nog, de waarschuwingskaart is voor vandaag en zaterdag helemaal groen, alleen voor vrijdag is er sprake van zware windstoten in het noordwestelijk kustgebied. Een spreekwoordelijke storm in een glas water dus?

Waar haalt Apple zijn gegevens vandaan?

Na de overname van de Amerikaanse weer-app Dark Sky heeft Apple zijn eigen app Weer steeds verder uitgebreid. We zijn in grote lijnen blij met alle informatie die de app biedt, maar tegelijkertijd vallen ons steeds vaker onnauwkeurigheden op. Laatst was het bijvoorbeeld ook flink aan het regenen, maar beweerde de app dat het droog was. Op de iPhone van een collega die nog op iOS 15 draaide, werd daarentegen wel het correcte weer getoond. Uiteraard op exact dezelfde locatie. Wat dat betreft kom je met de overstap van iOS 15 naar iOS 16 van de regen in de drup.

Het roept vragen op waar Apple zijn informatie vandaan haalt. Om terug te gaan naar de huidige situatie: waar komt de waarschuwing over overstromingen nou echt vandaan? Zo te zien niet van het KNMI.

Eigenlijk is Apple over zijn gegevens vrij transparant. Er is zelfs een pagina over de gegevensbronnen die de Weer-app gebruikt. Opvallend genoeg staat het KNMI er niet tussen.

Wat zien jullie?

Bij iPhoned zijn we heel benieuwd. Wat zien jullie nu in de Weer-app van Apple? Is er op jullie locatie ook sprake van ‘gemiddelde overstromingen’? (Gelukkig zijn ze maar gemiddeld.) Laat het ons weten in de reacties. Misschien komen we samen achter het mysterie van Apple’s weer-app zonder natte voeten te krijgen.

