Weer-app op je iPhone krijgt grote update in iOS 27 (met deze veranderingen)

Met iOS 27 heeft de Weer-app een leuke upgrade gekregen. Wij vertellen je wat de belangrijkste vernieuwingen zijn!

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Met iOS 27 komt er niet alleen een berg nieuwe snufjes voor je iPhone, maar ook een frisse update voor de Weer‑app. Apple geeft zijn apps vrijwel elk jaar een update, en de Weer‑app krijgt dit keer een paar subtiele maar fijne verbeteringen.

Weer-app heeft nu een landchapsmodus

Wanneer je de Weer‑app opent op een iPhone met iOS 27 zie je een iets ander scherm. De indeling voelt logischer aan en sommige grafische elementen zijn iets aangepast. En het leuke is dat de app nu (weer) ondersteuning heeft voor landschapsweergave. Dat betekent dat je je telefoon op z’n kant kunt houden en de app breed over het scherm te zien krijgt, wat vooral bij grafieken een beter overzicht geeft.

Duidelijkere weersvoorspelling

Een handige verbetering is dat neerslaggrafieken op een logischer plek staan. In de versie van iOS 26 oudere versies moest je eerst op het kader ‘Vandaag’ tikken en dan kiezen voor regen‑ of windinformatie. Dat kan in iOS 27 nog steeds, maar er is nu ook een andere manier.

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Wanneer je de app opent, zie je nu linksboven in het bovenste kader drie nieuwe knoppen. Dit zijn ‘Weertype’ , ‘Neerslag’ en ‘Wind’. Door op de knoppen te tikken krijg je het bijbehorende overzicht op de hoofdpagina te zien. Je kunt nu dus sneller checken of je straks een paraplu nodig hebt.

Weer app: links iOS 27, rechts iOS 26

Verder heeft het Neerslag-overzicht een nieuwe look gekregen. Met kleine balkjes wordt de hoeveelheid regen verdeeld over de dag aangegeven. Het is even wennen, maar het geheel oogt nu wel een stuk overzichtelijker.

Meer over iOS 27

Binnenkort verschijnt de open bèta van iOS 27 en de officiële release is dan ergens in september. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!