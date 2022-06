iOS 16 Weer-app heeft nieuwe functies gekregen (en zo vind je ze)

De weer-app is misschien wel een van de meestgebruikte apps op je iPhone. In iOS 16 heeft Apple de weer-app een paar nieuwe, toffe functies gegeven. iPhoned vertelt welke functies dat zijn en hoe je ze vindt!

Nieuwe functies voor de app Weer in iOS 16

In iOS 15 was de Weer-app al een keer flink onder handen genomen. Apple vond dat schijnbaar niet genoeg en heeft in iOS 16 nog een keer de mouwen opgestroopt.

Op het eerste gezicht is er is er niet heel veel anders in de app op je iPhone. Maar schijn bedriegt, want als je nu op een van de kaders tikt, wordt er een nieuw onderdeel in de app geopend.

Tik je bijvoorbeeld op het bovenste kader met de temperatuurverwachting, dan krijg je een nieuw overzicht te zien. Hierin zie je de temperatuur als lijngrafiek en kun je zelfs een week vooruit kijken. In de vernieuwde weer-app van iOS 16 kun je nu zelfs op elk van de kaders tikken. En elke keer krijg je een ander venster met meer gegevens te zien.

iPad krijgt ook een eigen Weer-app (eindelijk!)

Er is meer goed nieuws, want in iPadOS 16 krijgt de iPad eindelijk een eigen Weer-app. Wanneer je in iPadOS 15 (of eerder) op de Weer-widget tikt, wordt er een website geopend waarop je de weergegeven te zien krijgt. Dat is in iPadOS 16 afgelopen, want dan wordt voortaan dezelfde app geopend die je ook op de iPhone hebt.

Ook de Weer-app op de iPad krijgt de bovenstaande functies. Je kunt dus ook op de iPad voortaan op de kaders tikken om meer informatie te bekijken.

