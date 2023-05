Percentages in de Weer-app van Apple: betekenen niet wat jij denkt

Als je de Weer-app van Apple regelmatig checkt zijn de percentages je vast wel al eens opgevallen. Wij leggen je uit wat de regenpercentages precies betekenen.

Regenpercentages in de Weer-app

De weer-app is misschien wel een van de meestgebruikte apps op je iPhone. In iOS 16 heeft Apple de Weer-app een paar nieuwe, toffe functies gegeven. Eén functie is echter nooit veranderd: de percentages in de Weer-app van Apple.

Je vindt deze regenpercentages geregeld terug, zeker in de Nederlandse Weer-app. Als er regen wordt voorspeld, staat er een percentage onder het regenwolkje. Dit is te zien in zowel het dagoverzicht als in de weersvoorspellingen van de komende tien dagen. Wat zegt dit percentage precies zegt over de hoeveelheid regen die kan vallen?

Dit betekenen de percentages

Het percentage in de Weer-app geeft aan hoe groot de kans is dat er op een bepaalde plek neerslag valt. Het geeft echter niet aan hoe lang het gaat regenen. Dat kan 10 minuten zijn, maar ook 24 uur. Volgens het KNMI is het ‘de kans dat iemand die zich op een vaste plek in Nederland bevindt, op een dag neerslag krijgt’.

Het percentage betekent dus níét in hoeveel procent van een bepaald gebied neerslag valt. Bij een percentage van vijftig procent is er dus vijftig procent kans op bijvoorbeeld regen of sneeuw in een gebied. Er wordt dan niet in de helft van het gebied neerslag verwacht.

In de neerslagkans is overigens wel meegenomen hoeveel van een bepaald gebied wordt bereikt door de neerslag. Er wordt in de weersvoorspellingen eerst berekend hoe groot de kans is op een bui. Die kans wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage van het gebied dat daadwerkelijk te maken krijgt met de neerslag. Zo is het regenpercentage in de Weer-app van Apple opgebouwd.

Weer-app eindelijk beschikbaar voor de Mac en iPad

De berekening van de regenpercentages in de Weer-app is natuurlijk niet waterdicht, maar geeft je wel een idee van de neerslag die je kan verwachten. Zowel in iOS 15 als in iOS 16 is de Weer-app inmiddels uitgebreid met nieuwe functies. Zo is het sinds kort mogelijk om te zien hoe hard het waait en hoe de temperatuur gedurende de hele dag is op een bepaalde locatie. Check hier alle nieuwe functies van de Weer-app in iOS 16.

De Weer-app van Apple is dus ontzettend handig én uitgebreid. De Weer-app is sinds iPadOS 16 en macOS Ventura ook eindelijk te installeren op de iPad en Mac. Apple’s weerdienst is gratis te downloaden in de App Store:

