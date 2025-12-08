Dit is waarom je de Weer-app van Apple niet kunt vertrouwen

Je kijkt waarschijnlijk regelmatig naar de Weer-app van Apple op je iPhone, alleen is die app niet te vertrouwen – we vertellen je waarom.

De Weer-app van Apple

Het weer is in Nederland een van de populairste gespreksonderwerpen, dus het is heel handig dat je de voorspellingen via de Weer-app van Apple op je iPhone, iPad of Apple Watch kunt bekijken. Zo zie je ook direct of je maar beter een paraplu kunt meenemen als je de deur uit gaat. Dat is tenminste de bedoeling van de Weer-app van Apple.

Het is namelijk geen goed idee om blind te vertrouwen op de Weer-app op je iPhone. Op korte termijn klopt de Weer-app van Apple doorgaans wel, maar op de langere termijn zit de app er toch heel geregeld naast. Vooral neerslag en bewolking worden nogal eens incorrect aangegeven, en dat zorgt natuurlijk voor ergernissen bij gebruikers.

Niet te vertrouwen

Dat de Weer-app er zo vaak naast zit en dus niet te vertrouwen is, heeft te maken met de gegevens die Apple gebruikt in de app. In 2020 heeft Apple Dark Sky overgenomen, en inmiddels zijn alle functies van deze weerdienst toegevoegd aan de app. De dienst is in de tussentijd omgedoopt tot Apple WeatherKit API.

Voor de weersvoorspellingen wordt de kaart van Nederland (en de rest van de wereld) door Apple WeatherKit API opgedeeld in rasters. Deze zijn relatief groot, wat nadelig is voor een klein land als Nederland. Bij weersvoorspellingen voor een groter gebied worden daardoor kleine lokale verschillen niet in detail meegenomen. Zodoende komt de voorspelde temperatuur in de Weer-app op de iPhone en iPad regelmatig niet overeen met de realiteit.

Deze lokale verschillen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door een bos, een stad, of de zee. Een lokaal klimaat dat afwijkt van het klimaat in een groter gebied, wordt ook wel een microklimaat genoemd. De Weer-app van Apple op de iPhone en iPad houdt hier in (veel) mindere mate rekening mee, met incorrecte weersvoorspellingen als gevolg. Bovendien worden de gegevens in de Weer-app niet continu bijgewerkt, dus de gegevens die je ziet zijn vrijwel altijd verouderd.

Buienalarm en Buienradar

Wil je zeker weten of het gaat regenen? Dan kun je beter een app gebruiken zoals Buienalarm of Buienradar. Deze apps beschikken over nauwkeurigere data voor Nederland en België, waardoor je vaker correcte voorspellingen ziet. Wil je de Weer-app van Apple blijven gebruiken? Kijk dan vooral naar de verwachtingen voor de komende twee dagen, daarna is het weer steeds moeilijker te voorspellen.