Als de Verenigde Staten zijn plannen doorzet om de populaire Chinese chat-app WeChat te verbieden, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de iPhone-verkoop van Apple.

Gevolgen voor Apple van een WeChat verbod

Het rommelt tussen de VS en China en dat is ook te merken in de App Store. Na een verbod op de populaire video-app TikTok zou de Verenigde Staten nu ook van plan zijn om WeChat te verbieden. Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zou Apple alle ontwikkelingen nauwlettend volgen, omdat de gevolgen van een dergelijk verbod slecht nieuws voor het bedrijf betekent.

De kans bestaat dat de VS Apple verplicht om WeChat wereldwijd uit de App Store te halen. Volgens Kuo is het voor Apple een cruciaal verschil of WeChat alleen in de VS of wereldwijd verboden wordt. Kiest de VS voor een wereldwijd App Store-verbod, dan zou de iPhone-verkoop van Apple tot wel 30 procent kunnen dalen. Dat komt door de grote Chinese markt die Apple heeft, waar WeChat simpelweg een onmisbare dienst is.

Het kan goed dat je WeChat zelf niet gebruikt of er zelfs nog nooit van gehoord hebt. In China is het echter met afstand al jaren de populairste iOS- en Android-app. De app gaat namelijk veel verder dan een chat-app in de stijl van WhatsApp. Met WeChat kun je betalen, het nieuws volgen en is het een eigen sociaal netwerk op zich.

‘Tot 30 procent minder iPhones in China verkocht’

Zodra je WeChat niet meer op je iPhone kunt zetten, verwacht Kuo dat veel mensen in China de overstap zullen maken naar een andere smartphone. Kuo raadt aandeelhouders daarom aan om hun aandelen in Apple te verminderen, om zo te schade te beperken als een dergelijk verbod er echt komt.

Maar zover is het nu nog niet. Mocht het verbod er komen, dan zou dit ook enkel voor de Verenigde Staten kunnen gelden, waardoor WeChat gewoon in de App Store van andere landen blijft staan. Op 20 september zou het verbod ingaan, dus er is nog een flinke periode waarin het document aangepast, teruggetrokken of verduidelijkt kan worden.