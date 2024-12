Gaat Waze verdwijnen? Google Maps neemt cruciale functie over

Een van de meest kenmerkende functies van Waze wordt overgenomen door Google Maps. Is dit het begin van het einde van Waze?

Maps neemt functie van Waze over

Zowel Google Maps als Waze zijn al geruime tijd eigendom van Google. De ene app neemt nu een belangrijke functie over van de andere. Google Maps krijgt namelijk toegang tot de meldingen van Waze. Het aantal meldingen is vooralsnog beperkt, maar wordt later nog verder uitgebreid.

Waze meldde eerder al dat Google Maps meldingen van Waze-gebruikers direct in de app zal weergeven, te beginnen met politiemeldingen. In de toekomst zullen meer soorten gegevens worden gedeeld en toegeschreven aan Waze.

Politiemeldingen

Waze-gebruikers kunnen al langer politiemeldingen doen, in tegenstelling tot Google Maps. Daar komt nu dus verandering in. De politiemeldingen van Waze verschijnen voortaan ook in Maps. Overigens geldt dit ook in tegenovergestelde richting: meldingen van Google Maps-gebruikers worden ook zichtbaar in Waze.

Om de meldingen van beide navigatie-apps te zien, hoef je niets te doen. De functie wordt in fases uitgerold, dus je ziet de meldingen op een gegeven moment vanzelf verschijnen. In eerste instantie zijn meldingen van Waze-gebruikers alleen zichtbaar voor een beperkt aantal gebruikers. Dit zal op termijn veranderen, maar het is lastig inschatten wanneer het zover is.

Het delen van meldingen tussen de twee navigatie-apps maakt ze uiteindelijk allebei beter. Het is vooralsnog dan ook niet waarschijnlijk dat Waze gaat verdwijnen. Google Maps is weliswaar een stuk groter, met meer dan 2 miljard maandelijkse actieve gebruikers. Waze blijft volgens de laatste berichten steken op zo’n 151 miljoen. Intern worden beide apps beheerd door hetzelfde Google ‘Geo’-team.

Conversational Reporting

Maar Waze blijft zich ook ontwikkelen. Zo heeft Google onlangs de AI-gestuurde functie ‘Conversational Reporting‘ toegevoegd, voor incidenten en obstructies tijdens het navigeren. Zo kun je daar binnenkort via spraakopdrachten melden wanneer je een incident of obstructie tegenkomt. Je kunt je dan veel beter concentreren op de weg en ondertussen vertellen wat je ziet. Waze kan ook vervolgvragen stellen als er meer informatie nodig is.

Om de functie te gebruiken hoef je alleen maar op de knop ‘rapporteren’ te tikken en te beginnen met praten. AI begrijpt context en natuurlijke taal zodat je gewoon vrijuit kunt spreken. Of deze functie ook naar Google Maps komt, is nog niet duidelijk.