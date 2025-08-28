Waze heeft deze nieuwe functies gekregen – probeer ze gelijk uit!
Maurice Snijders
28 augustus 2025, 16:31
2 min leestijd
Waze heeft de iPhone-app weer een update gegeven en deze functies eraan toegevoegd – we stellen de belangrijkste nieuwe features aan je voor.

Waze heeft deze nieuwe functies gekregen

Met enige regelmaat krijgt de Waze-app een update waarbij er soms ook nieuwe features in de app op je iPhone verschijnen. Dat is deze keer ook het geval. Deze nieuwe functies worden automatisch toegevoegd aan de app nadat je Waze hebt bijwerkt via de App Store.

Nieuwe cameratypes

Een van de nieuwe functies van Waze zijn nieuwe cameratypes. Die helpen je om bewust te rijden en je aan te passen aan wat er verderop komen gaat. Welke cameratypes beschikbaar zijn, verschilt wel per regio.

Waarschuwingen van Waze komen in elk geval altijd binnen, zelfs wanneer je last hebt van een slechte verbinding. Je kunt overigens zelf bepalen voor welke cameratypes je gewaarschuwd wilt worden. Dat doe je heel eenvoudig in de instellingen:

  1. Open Waze en tik linksboven op de menuknop;

  2. Kies voor ‘Instellingen’;

  3. Tik op ‘Waarschuwingen en meldingen’ en dan op ‘Meldingen’;

  4. Tik op ‘Flitspalen’.

Deel gedetailleerde inzichten

Het is in de nieuwe versie van Waze mogelijk om meer specifieke updates met slechts één tik te delen. Zo geef je alle medebestuurders in jouw directe omgeving veel gemakkelijker een helder beeld van wat er zoal aankomt op de weg.

Gepersonaliseerde routesuggesties

Ook een van de nieuwe functies van Waze is dat je gebruikelijke route in de nieuwe versie op de kaart gemarkeerd met een hartje. Dat helpt je om nog gemakkelijker de juiste route te kiezen.

Altijd de geoptimaliseerde route

Waze laat je in de nieuwe versie ook andere routetijden zien, zodat je zelf kunt bevestigen dat je huidige route daadwerkelijk de snelste is.

Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies in de nieuwste versie van Waze. Verder heeft Waze in deze versie ook diverse bugs verholpen en prestatieverbeteringen doorgevoerd. Wanneer er weer nieuwe functies in de app verschijnen, lees je dat uiteraard direct op iPhoned! Wil je niets missen, schrijf je dan ook in voor onze nieuwsbrief!

