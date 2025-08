Door deze Waze-functies heb je Google Maps écht niet meer nodig

Google voegt geregeld nieuwe Waze-functies toe en dat heeft er inmiddels toe geleid dat je Google Maps echt helemaal niet meer nodig hebt!

Door deze Waze-functies heb je Maps niet meer nodig

Waze en Google Maps hebben allebei hun voor- en nadelen, maar door alle updates lijken ze qua functionaliteit steeds meer op elkaar. Google heeft zo veel nieuwe Waze-functies toegevoegd dat je Google Maps nu helemaal niet meer nodig hebt. We zetten er een aantal voor je op een rij.

1. Conversational Reporting

Dit is een van de nieuwste Waze-functies die Google heeft toegevoegd. Waze brengt je altijd al in real time op de hoogte van files, ongevallen of wegwerkzaamheden. Dat is mogelijk doordat gebruikers deze dingen melden in de app. Dankzij Conversational Reporting is dit nu gemakkelijker dan ooit. Je tikt op een knop en spreekt gewoon uit wat je hebt gezien. Waze voegt die informatie vervolgens direct toe aan de kaart.

De nieuwe functie zorgt ervoor dat meer mensen actief meldingen doen, waardoor de verkeersinformatie van Waze veel nauwkeuriger is dan die al was. Google Maps geeft je ook wel verkeersinformatie, maar Waze is hier nu sterker in dan ooit.

2. Ondersteuning CarPlay

Waze-informatie, zoals navigatie-instructies en verkeerswaarschuwingen, kan nu via CarPlay of het digitale dashboard in je auto worden weergegeven. Dit zorgt ervoor dat je veel minder wordt afgeleid en je aandacht op de weg kunt houden. Het minimalistische design van Waze helpt hier ook al bij. Je ziet alleen wat belangrijk is en wordt niet afgeleid door allerlei overbodige informatie, wat bij Google Maps mogelijk wel kan gebeuren.

3. Verbeterde waarschuwingen

Dankzij nieuwe Waze-functies geeft de app duidelijker aan waar flitspalen staan, en krijg je ook waarschuwingen voor gevaarlijke bochten, verkeersdrempels en andere risicovolle situaties op de weg. Ook stilstaande voertuigen, afgesloten wegen, slechte weersomstandigheden en zelfs schoolzones worden aangegeven. Bovendien maakt Waze gebruik van AI om de verkeersmeldingen te verbeteren en gebruikers te helpen bij het melden van incidenten.

4. Verbeterde functies voor elektrische voertuigen

Er zijn ook nieuwe Waze-functies die zorgen voor een betere routeplanning voor elektrische voertuigen. Zo is het nu veel eenvoudiger om laadstations te vinden en routes te plannen die rekening houden met speciale regels voor elektrische voertuigen.

Als je niet met de auto gaat

Google Maps is overigens niet altijd helemaal overbodig. Ga je namelijk niet met de auto, maar te voet of met de fiets, dan heb je nog altijd niets aan Waze. En ook als je naar een gebied gaat waar je mogelijk geen goede dataverbinding hebt, is Google Maps een betere keuze: je kunt dan namelijk van tevoren via wifi de kaart van dat gebied downloaden. Voor je dagelijkse autoritjes is Waze echter ideaal en dat maakt Google Maps dus echt overbodig.