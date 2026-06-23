Waze neemt deze handige functie van Google Maps over (en dat werd tijd)

Er is een langverwachte functie van Google Maps die nu eindelijk wordt overgenomen door Waze, alleen gaat de uitrol vooralsnog erg langzaam.

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Waze neemt deze handige functie van Google Maps over

Sinds Google Waze heeft overgenomen in 2013 worden er met enige regelmaat functies van Google Maps toegevoegd aan Waze. Er is één functie die we inmiddels al een lange tijd verwachten, maar die er nog altijd niet is. We schreven er al over in januari van dit jaar. Het gaat om ondersteuning voor verkeerslichten en stopborden. Waze testte de functie toen in Israël, waar de app oorspronkelijk is opgericht.

Inmiddels is Waze begonnen met verkeerslichten op grotere schaal in de navigatie te integreren, maar de functie is nog altijd niet voor iedereen beschikbaar. Het lijkt er nu wel echt op dat dit op korte termijn gaat veranderen.

Ondersteuning voor verkeerslichten

De mogelijkheid om verkeerslichten te zien tijdens het navigeren op de kaart kan erg handig zijn, vooral op lange wegen waar plotseling een verkeerslicht opduikt. Maar terwijl deze functie in Google Maps en Apple Kaarten al algemeen beschikbaar is, loopt Waze hierin achter. Maar daar komt nu eindelijk verandering in.

Het aantal verkeerslichten dat tegelijkertijd wordt weergegeven is beperkt, om te voorkomen dat de kaart veel te vol raakt. Tijdens actieve navigatie zou de kaart maximaal drie verkeerslichten tegelijk weergeven. Dit verandert wanneer je niet navigeert: dan worden alle verkeerslichten in de omgeving weergegeven.

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Er verschijnen al een paar maanden af en toe meldingen over deze functie van Google Maps in Waze. Uit een Reddit-discussie van deze week blijkt dat nog meer gebruikers de functie zien, sommigen pas sinds de afgelopen week of twee, anderen al langer. Hieronder zie je een screenshot van verkeerslichten in Waze die Reddit-gebruiker u/yayoshorti heeft gedeeld, met straten in de VS:

Het is onduidelijk wanneer Waze deze functie van Google Maps voor iedereen beschikbaar zal maken, maar hij is nu in ieder geval op grotere schaal beschikbaar dan een paar maanden geleden. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!