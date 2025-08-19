Waze presteert veel beter dan de concurrentie (door dit onderdeel)

Er zijn allerlei navigatie-apps die je prima van A naar B brengen, maar Waze is beter dankzij een onderdeel dat de concurrentie niet heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waze presteert beter dan de concurrentie

De app Waze groeit nog altijd in populariteit en dat komt doordat de app meer doet dan alleen maar navigeren van A naar B. Waze heeft namelijk een verborgen kracht die de app in de praktijk beter maakt dan de concurrentie.

Waze-navigatie en live verkeer Waze Inc. 9.4 (24.145 reviews) Gratis via App Store via App Store

Die verborgen kracht bestaat uit de miljoenen gebruikers van de app. In andere woorden: Waze is beter dan de concurrentie dankzij het gebruik van crowdsourcing. Het is in Waze namelijk heel eenvoudig om tijdens het navigeren allerlei informatie via de app door te geven. Informatie waar andere Waze-gebruikers tijdens hun navigatie direct iets aan hebben. We zetten een aantal van de voordelen hiervan voor je op een rij.

Verkeersinformatie

Als je Waze gebruikt, hoef je niet zo lang te wachten op relevante verkeersinformatie als bij de concurrentie. Waze-gebruikers melden het direct wanneer ze zaken als files, flitsers, ongelukken, wegafsluitingen en wat al niet meer tegenkomen. Vervolgens is die informatie ook direct beschikbaar voor jou. Op deze manier weet je veel sneller wanneer het een goed idee is om toch maar een andere route te nemen.

Alternatieve routes

Waze kan je op basis van de bovengenoemde informatie ook automatisch een andere, snellere route geven. En daar is Waze over het algemeen minuten sneller mee dan de concurrentie, zoals Google Maps en Apple Kaarten.

Waarschuwingen

Je krijgt in Waze ook meldingen over gevaren die je anders mogelijk pas te laat zou zien en waar je anders ook nooit voor gewaarschuwd zou worden. Denk aan stilstaande voertuigen, slecht wegdek of dieren op de weg. Je hoeft dan niet direct een andere route te nemen, maar het zijn wel dingen om rekening mee te houden wanneer je er voorbij rijdt.

Sluiproutes

Waze maakt niet alleen gebruik van hoofdwegen, maar ook van lokale straten. Wanneer bepaalde situatie daar om vragen, zal Waze je langs verrassende sluiproutes leiden die de concurrentie ten ene male vermijdt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waze maakt de (meeste) concurrentie overbodig

Naast de genoemde community die van Waze echt iets bijzonders maakt, heeft de app nog veel meer handige functies – maar dat geldt doorgaans ook voor de concurrentie. Denk aan vooraf ritten plannen, de goedkoopste tankstations vinden en een slimme parkeerhulp. Als je daar ook Waze voor gebruikt, zijn andere navigatie-apps overbodig.

Waze maakt de concurrentie alleen niet overbodig wanneer je niet met de auto gaat. Je kunt Waze namelijk alleen maar in de auto kunt gebruiken. Dat betekent dus dat je te voet, op de fiets en in het openbaar vervoer alsnog de concurrentie nodig hebt …