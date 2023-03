Is je Apple Watch Ultra nog waterdicht? Apple test het voor je!

Met de Apple Watch Ultra is het in sommige gevallen van levensbelang dat het slimme horloge waterdicht is. Om zeker te zijn dat alles naar behoren werkt kan Apple dat nu voor je testen.

Apple Watch Ultra waterdicht? Apple test het voor je

De Apple Watch Ultra is (op dit moment) de beste smartwatch van Apple. Hij is groter, steviger en heeft een flinke batterijduur van maximaal 60 uur. Dat hij zo stevig is moet ook wel, want de Apple Watch Ultra is te gebruiken tijdens het diepzeeduiken. In de officiële documenten staat dat de Apple Watch Ultra een waterbestendigheidsclassificatie van 100 meter heeft volgens ISO-norm 22810:2010 en voldoet aan EN13319.

Wanneer je dan zo diep onder water zit is het van levensbelang dat de Apple Watch Ultra waterdicht is én goed werkt. Daarom kan je nu aan Apple vragen om dat eerst voor je testen. Dan weet je zeker dat het slimme horloge ook tijdens het duiken goed werkt.

Testen is ook slim bij (onzichtbare) schade

Dit is natuurlijk ook handig wanneer je het horloge een keer hebt laten vallen of ergens flink hard tegenaan hebt gestoten. Je weet dan zeker dat er geen (onzichtbare) beschadigingen zijn.

Op de Engelstalige support-pagina van Apple is te lezen wanneer het slim is om de waterdichtheid van je Apple Watch Ultra te laten testen en hoe je dat doet. Ook vind je meer informatie over wat er precies tijdens zo’n test gebeurd.

Apple Watch Ultra Kopen

Heb je nog geen Apple Watch Ultra en wil je er nu toch echt wel een kopen? Houd dan onze Apple Watch Ultra-prijsvergelijker in de gaten. Die checkt constant de beste prijzen voor het Apple horloge.

